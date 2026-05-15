https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/javier-bardem-gazzede-soykirim-bati-seriada-etnik-temizlik-ve-apartheid-devam-ediyor-1105769846.html
Javier Bardem: Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da etnik temizlik ve apartheid devam ediyor
Javier Bardem: Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da etnik temizlik ve apartheid devam ediyor
Sputnik Türkiye
İspanyol aktör Javier Bardem, Filistinlilerin 1948 yılında yaşadığı ve 'Nekbe (Büyük Felaket)' olarak anılan olayların 78. yılı dolayısıyla yayımladığı videolu... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T17:58+0300
2026-05-15T17:58+0300
2026-05-15T17:58+0300
dünya
javier bardem
gazze
filistin
filistin yönetimi
filistin devleti
filistin sorunu
filistin bayrağı
filistin yönetimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099386690_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_4b153aad3a1b0fe54452e95207f20593.jpg
Birleşmiş Milletler’de düzenlenen anma programı kapsamında gösterilen, Oscar kısa listesine kalan Filistin temalı 'All That’s Left Of You' filmine destek veren Javier Bardem, mesajında Nekbe’nin sona ermediğini söyledi.Ünlü oyuncu, “Nekbe’nin hiçbir zaman bitmediğini biliyoruz. Bugün Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da ise etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.Filistin halkının uzun yıllardır kimliklerini ve topraklarını korumak için mücadele verdiğini belirten Bardem, Filistinlilerin 'özgür yaşamayı ve evlerine dönmeyi hak eden, zengin bir kültüre sahip halk' olduğunu vurguladı.Gösterime, filmin yönetmeni Cherien Dabis'le birlikte çok sayıda diplomat ve Birleşmiş Milletler temsilcisi katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/javier-bardem-yanlis-oldugunu-dusundugumu-kinamaya-hakkim-var-1105543825.html
gazze
filistin
filistin yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0f/1099386690_171:0:1195:768_1920x0_80_0_0_b304f7e48543847a4066a242d61a8617.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
javier bardem, gazze, filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin sorunu, filistin bayrağı, filistin yönetimi
javier bardem, gazze, filistin, filistin yönetimi, filistin devleti, filistin sorunu, filistin bayrağı, filistin yönetimi
Javier Bardem: Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da etnik temizlik ve apartheid devam ediyor
İspanyol aktör Javier Bardem, Filistinlilerin 1948 yılında yaşadığı ve 'Nekbe (Büyük Felaket)' olarak anılan olayların 78. yılı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, Gazze’de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı.
Birleşmiş Milletler’de düzenlenen anma programı kapsamında gösterilen, Oscar kısa listesine kalan Filistin temalı 'All That’s Left Of You' filmine destek veren Javier Bardem, mesajında Nekbe’nin sona ermediğini söyledi.
Ünlü oyuncu, “Nekbe’nin hiçbir zaman bitmediğini biliyoruz. Bugün Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da ise etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Filistin halkının uzun yıllardır kimliklerini ve topraklarını korumak için mücadele verdiğini belirten Bardem, Filistinlilerin 'özgür yaşamayı ve evlerine dönmeyi hak eden, zengin bir kültüre sahip halk' olduğunu vurguladı.
Gösterime, filmin yönetmeni Cherien Dabis'le birlikte çok sayıda diplomat ve Birleşmiş Milletler temsilcisi katıldı.