Javier Bardem: Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da etnik temizlik ve apartheid devam ediyor

İspanyol aktör Javier Bardem, Filistinlilerin 1948 yılında yaşadığı ve 'Nekbe (Büyük Felaket)' olarak anılan olayların 78. yılı dolayısıyla yayımladığı videolu... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler’de düzenlenen anma programı kapsamında gösterilen, Oscar kısa listesine kalan Filistin temalı 'All That’s Left Of You' filmine destek veren Javier Bardem, mesajında Nekbe’nin sona ermediğini söyledi.Ünlü oyuncu, “Nekbe’nin hiçbir zaman bitmediğini biliyoruz. Bugün Gazze’de soykırım, Batı Şeria’da ise etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.Filistin halkının uzun yıllardır kimliklerini ve topraklarını korumak için mücadele verdiğini belirten Bardem, Filistinlilerin 'özgür yaşamayı ve evlerine dönmeyi hak eden, zengin bir kültüre sahip halk' olduğunu vurguladı.Gösterime, filmin yönetmeni Cherien Dabis'le birlikte çok sayıda diplomat ve Birleşmiş Milletler temsilcisi katıldı.

