Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şehre özel lise müfredatı kararı: Neye göre belirlenecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde 'her şehre aynı model' dönemini kapatarak bölge bazlı üretim ve istihdam odaklı yeni bir sisteme geçiyor... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği yeni planlama, artık her ilin kendi ekonomik dinamiklerine göre eğitim vermesini öngörüyor. Her kente ayrı modelSabit ve tek tip eğitim modelleri yerine, şehrin sanayi potansiyeli ve üretim kültürü neyi gerektiriyorsa okullarda o dersler okutulacak. Bu stratejik adım sayesinde öğrencilerin mezun olduklarında doğrudan sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olması ve istihdama hızlıca katılması hedefleniyor.Yeni dönemde mesleki eğitim, sadece mevcut meslekleri öğretmekle kalmayıp dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine de uyum sağlayacak. Örneğin geleneksel alanlar olan güzellik hizmetleri artık dijital analiz ve medikal teknolojilerle, ayakkabı üretimi ise modern tasarım ve sürdürülebilirlik odaklı derslerle güncelleniyor. Teknolojinin hızıyla paralel olarak müfredata eklenen siber güvenlik, havacılık, uzay teknolojileri ve yapay zekâ gibi programlar, gençlerin geleceğin dünyasında söz sahibi olmasını sağlayacak. Bu dinamik yapı, iş dünyasının beklentileri değiştikçe eğitim içeriğinin de hızla güncellenmesine imkân tanıyacak.Esnek okul yapısı geliyorUygulamanın sahadaki yansıması ise bölgesel ihtiyaçlara göre 'esnek okul' yapısını beraberinde getiriyor. Artık sektörde karşılığı kalmayan veya bölge ekonomisine katkı sunmayan bölümler kademeli olarak kapatılırken, o bölgenin kalkınma lokomotifi olan sektörler desteklenecek. Mesela Bilecik gibi seramik üretiminin merkezi olan bir ilde, eğitim yatırımları bu sektörü güçlendirecek şekilde revize ediliyor. Öğrencilerin sadece tek bir işe odaklanmak yerine; tasarım, teknik beceri ve dijital yetkinlik gibi çok yönlü özelliklerle donatılması, onları değişen piyasa koşullarına karşı daha dirençli ve nitelikli birer profesyonel haline getirecek.

