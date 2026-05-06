İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz
Milli eğitim Bakanı Tekin, okul saldırılarının ardından çocukların ruhsal sağlıklarının da çok iyi takip edilmesi gerektiğini hatırlattı ve "Bir evladımız... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
13:55 06.05.2026
© AA / Utku UçrakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli eğitim Bakanı Tekin, okul saldırılarının ardından çocukların ruhsal sağlıklarının da çok iyi takip edilmesi gerektiğini hatırlattı ve "Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarının öneminden bahsetti. Tekin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün pozitif bilimlerle ve dini eğitimin beraber aynı sıralarda verildiği bu modeli markalaştırmak için çalıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu an Türkiye'de imam hatip okullarımız, yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrencimiz, 100 bine yaklaşan öğretmen kadromuz ve güçlü pansiyon kapasitemizle eğitim sistemimizin en önemli kurumsal yapılarından biri haline dönüşmüş durumda. Bu okullarımız, 2014 yılındaki meşhur dershane kanunundaki proje okul kavramıyla çok farklı programların uygulandığı bir okul modeli haline dönüştü. Hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınıflarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla imam hatip okullarımız, bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır."

'Öğrencinin öfkesini de içe kapanmasını da fark etmek zorundayız'

Aile bağlarının zayıflaması ve dijital kuşatmanın artması karşısında eski yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmadığını belirten Tekin, son dönemde yaşanan olayların bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu dile getirdi.
Tekin, eğitimde yalnızca ders başarısına odaklanmanın yeterli olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini ve ailesiyle kurduğu bağı okulda kendisini nasıl hissettiğini aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız. Bir evladımız sessizce uzaklaşıyorsa mutlaka fark edeceğiz. Bir gencimizin kalbinde öfke büyüyorsa mutlaka takip edip ilgileneceğiz. Bir öğrencimiz kendini yalnız hissediyorsa ona mutlaka ulaşacağız. Bu yükü okula, aileye, öğretmene, rehberlik servisine ve fiziki güvenlik tedbirlerine bırakmadan hep beraber ilgileneceğiz. Bakanlık olarak biz bu tabloyu bütün boyutlarıyla görüyor ve ele alıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Okul ve aile bağını tahkim etmek için 2,5 yıldır çok yoğun bir çaba içindeyiz."
