Merz’den gençlere: ABD’de eğitim görmeyi ve çalışmayı iki kez düşünün
Merz, Würzburg kentindeki "104. Katolik Günü"nde yaptığı konuşmada, "Bugün, çocuklarıma eğitim almak ve çalışmak için ABD'ye gitmelerini tavsiye etmiyorum"... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T17:27+0300
ABD'de farklı bir sosyal iklim geliştiğini belirten Merz, "Bugün, ABD'de en iyi eğitimli insanlar bile iş bulmakta büyük zorluklar yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.Merz, gençlere "ABD'de eğitim görmeyi veya çalışmayı iki kez düşünmelerini" tavsiye etti.Şansölye, Almanya'nın sosyal piyasa ekonomisinin güçlü bir gelecek vadetmeye devam ettiğini savunarak, "Özellikle gençler için Almanya kadar muazzam fırsatlar sunan çok az ülke olduğuna dair kesin bir inancım var" ifadesini kullandı.Merz-Trump gerilimiMerz, geçen ay yaptığı bir konuşmada “Bütün bir ulus İran liderliği tarafından, özellikle de sözde Devrim Muhafızları eliyle aşağılanıyor” ifadelerini kullanmıştı.Ardından ABD Başkanı Donald Trump Almanya’daki asker sayısını azaltacağını, 5 bin askeri geri çekeceğini söylemişti.
