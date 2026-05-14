Lavrov: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi 2030’a kadar 100 milyar dolara çıkabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Hindistan arasındaki yıllık ticaret hacminin 2030 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarılabileceğini belirtti. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Hindistan arasındaki yıllık ticaret hacminin mevcut 60 milyar dolardan 2030 yılına kadar 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefinin ulaşılabilir olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Lavrov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin halihazırda yaklaşık 60 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade etti.Lavrov, “Liderlerimiz tarafından 2030 yılı için belirlenen hedef, bu göstergenin 100 milyar dolara çıkarılmasıdır. Bunun başarılacağı konusunda hiçbir şüphem yok” dedi.Lavrov, resmi ziyaret kapsamında Hindistan’da bulunuyor. Rus bakanın, 14-15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısına da katılması bekleniyor.
00:26 14.05.2026
© Sputnik / Юрий КочетковSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
