- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Lamine Yamal'a Pedro Sanchez'den destek geldi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barselona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, lig şampiyonluğu kutlamalarında Barselona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz tarafından eleştirilen Fas kökenli İspanyol milli futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medyadan dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda İsrailli bakanı hedef alarak sert cevap verdi.
Sanchez, "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı 'nefrete teşvik' olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol’un Filistin’e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha" diye yazdı.
Barcelona'nın lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 11 Mayıs'ta Barselona sokaklarında yapılan kutlamalara Yamal, kulüp otobüsü üzerinden Filistin bayrağı sallayarak katılmıştı.
Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da, X hesabından "Lamine Yamal, askerlerimiz 7 Ekim'de Yahudi çocukları, kadınları ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren Hamas terör örgütüyle savaşırken İsrail'e karşı nefreti körüklemeyi seçti." diye yazmış ve arkasından "Bu tür bir mesajı destekleyen herkes kendine şu soruyu sormalı: Bunu insani bir davranış olarak mı görüyorlar? Bu ahlaki mi?" ifadelerini kullanmıştı.
İspanya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın genç yıldızı Yamal'ın Filistin'e destek veren hareketi İsrail'in kışkırttığı bazı çevrelerce polemik konusu yapılmıştı.
Başbakan Sanchez, 12 Mayıs'ta Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan bir basın toplantısında "Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz?" şeklindeki bir soruya yanıt olarak, İspanya'nın Filistin Devletini resmi olarak tanıdığını hatırlatarak, "İsrail'in olduğu gibi Filistin'in de mevcudiyet hakkı vardır." demişti.
