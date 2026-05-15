Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden Ebola salgını başladı

Sputnik Türkiye

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğudaki Ituri eyaletinde Ebola vakaları görüldü. Şu ana kadar 65 ölüm kaydedildi. Ebola nedir? Ayrıntılar haberde...

2026-05-15T18:20+0300

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğudaki Ituri eyaletinde Ebola vakaları görüldü.Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.Vakaların özellikle Mongwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Ituri'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği belirtildi.Açıklamada, Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü bildirildi.Sınır ötesi bulaş riskine karşı çalışmalar artırıldıÖzellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Ituri'de, sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı bilgisi verildi.Salgın, "ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını" olarak kayıtlara girdi.Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden olduBir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

