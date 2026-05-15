https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/irana-siginan-eski-fbi-ajani-monica-witt-icin-abdden-dev-adim-basina-200-bin-dolar-odul-kondu-1105766300.html

İran'a sığınan eski FBI ajanı Monica Witt i̇çin ABD'den dev adım: Başına 200 bin dolar ödül kondu

İran'a sığınan eski FBI ajanı Monica Witt i̇çin ABD'den dev adım: Başına 200 bin dolar ödül kondu

Sputnik Türkiye

FBI, ABD Hava Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra İran'a kaçan ve gizli savunma bilgilerini Tahran yönetimine sızdıran karşı istihbarat uzmanı Witt için 200 bin... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T15:59+0300

2026-05-15T15:59+0300

2026-05-15T15:59+0300

dünya

abd

haberler

monica witt

i̇ran

abd

tahran

fbi

abd hava kuvvetleri

savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0b/1099291835_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_425dbc8438f2fd22f1a51e0580ce7456.jpg

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2013 yılında İran'a iltica eden eski ABD Hava Kuvvetleri ajanı Monica Witt’in yakalanması için operasyonun düğmesine bastı. Witt’in yerini bildirenlere verilmek üzere 200 bin dolar ödül koyan kurum, firari ajanın izini sürmeye devam ediyor. Washington FBI Ofisi Karşı İstihbarat ve Siber Güvenlik Birimi Başkanı Daniel Wierzbicki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FBI unutmaz" diyerek, Witt’in nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan kişilere iş birliği çağrısında bulundu.Casusluk suçlamaları: Gizli savunma programları tehlikedeABD Adalet Bakanlığı tarafından 2019 yılında hazırlanan iddianameye göre, Monica Witt, karşı istihbarat uzmanı olarak görev yaptığı dönemde edindiği gizli bilgi ve belgeleri İran istihbaratı ile paylaştı. Witt’in özellikle ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki gizli programları deşifre ettiği ve eski meslektaşlarını hedef alan siber saldırılar için İran Devrim Muhafızları birimlerine rehberlik ettiği iddia ediliyor. Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya olan Witt’in, ABD karşıtı bir konferansın ardından Tahran'a yerleştiği biliniyor.Eski meslektaşlarına i̇hanetle suçlanıyorFirari eski ajanın en dikkat çeken faaliyeti ise eski Amerikan hükümeti çalışanları hakkındaki bilgileri Tahran’a servis etmesi oldu. İran istihbaratı için kritik bir varlık haline gelen Witt’in, eski meslektaşlarını hedef alan kimlik hırsızlığı ve komplo faaliyetlerine zemin hazırladığı belirtiliyor. 1997-2008 yılları arasında orduda görev yapan Witt’in, daha sonra Savunma Bakanlığı için taşeron olarak çalışırken edindiği stratejik bağlantıları düşman unsurlara aktardığı üzerinde duruluyor.Şebeke deşifre edildi: 4 İranlı da listedeSoruşturma kapsamında sadece Monica Witt değil, onunla koordineli çalışan 4 İran vatandaşı da ABD yargısının radarında. Bu kişilerin, Witt’in eski çalışma arkadaşları üzerinde casusluk yapmasına yardımcı oldukları ve siber güvenlik açıklarını kullanarak Amerikan personeline yönelik operasyonlar yürüttükleri iddia ediliyor. Tahran yönetimi tarafından Witt’e barınma ve teknolojik ekipman desteği sağlandığı, firari ajanın halen İran topraklarında aktif olarak görev yaptığı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/abdnin-biyoloji-laboratuvar-sorusturmasi-ukraynayi-deney-faresi-olarak-kullandilar-1105764849.html

i̇ran

abd

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, monica witt, i̇ran, abd, tahran, fbi, abd hava kuvvetleri, savunma bakanlığı