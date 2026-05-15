ABD’nin biyolojik laboratuvar soruşturması: ‘Ukrayna'yı deney faresi olarak kullandılar’
2026-05-15T14:39+0300
14:39 15.05.2026 (güncellendi: 14:40 15.05.2026)
Rusya’nın önde gelen dış politika uzmanlarından Suslov, eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Ukrayna’da küresel güvenliği tehdit eden gizli biyolojik faaliyetler yürüttüğünü ve uluslararası topluma yalan söylediğini belirtti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yürüttüğü soruşturmayı değerlendiren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu (HSE) Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov, ortaya çıkan verilerin Joe Bidenyönetiminin Ukrayna politikasındaki ‘ikiyüzlülüğü’ gözler önüne serdiğini söyledi.
‘Kovid-19’dan daha tehlikeli pandemilere yol açabilirdi’
Washington’ın Ukrayna topraklarını bir askeri üs gibi kullanmanın ötesine geçtiğini kaydeden Suslov konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Bu soruşturma, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yönelik politikasının ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. Ukrayna’yı son derece tehlikeli deneyler için bir laboratuvar faresi ve sarf malzemesi olarak kullandılar. Burada üretilen ve test edilen biyolojik silahlar, kontrolün kaybedilmesi halinde Kovid-19’dan çok daha yıkıcı küresel pandemileri tetikleyebilirdi."
Rus uzman, Moskova ve Pekin yönetimlerinin bu tehlikeye defalarca dikkat çektiğini hatırlatarak, iki ülkenin uluslararası biyogüvenlik konusunda sorumlu birer aktör olarak hareket ettiğini, ABD'ninise bu uyarıları ‘propaganda’ diyerek geçiştirdiğini vurguladı.
‘Dünya çoğunluğu Rusya’nın yanında saf tutmalı’
Gelişmekte olan ülkelerin ve bölgesel ittifakların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Suslov, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyelerine çağrıda bulundu.
Geçmişte birçok ülkenin ABD ile ilişkileri bozmamak adına askeri biyolaboratuvarlar konusunu gündeme getirmekten kaçındığını ifade eden uzman, "Şimdi bizzat ABD’deki yeni yönetim (Trump yönetimi), Rusya’nın başından beri haklı olduğunu ve Biden’ın yalan söylediğini zımnen kabul ederken, uluslararası toplumun Rusya’ya olan desteği katlanarak artmalı" dedi.
Nuland ve Blinken için ‘yargılama’ çağrısı
Soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini savunan Suslov, dönemin üst düzey ABD’li yetkililerinin hukuki sorumluluktan kaçamamasıgerektiğini belirtti.
Rus uzman, analizin sonuç bölümünde, "Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu laboratuvarları yöneten, gerçekleri saklayan ve dünyaya yalan söyleyen Victoria Nuland ve Antony Blinken gibi isimlerin yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz" diyerek Washington’a yönelik baskının artırılması çağrısında bulundu.