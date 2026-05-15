https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/abdnin-biyoloji-laboratuvar-sorusturmasi-ukraynayi-deney-faresi-olarak-kullandilar-1105764849.html

ABD’nin biyolojik laboratuvar soruşturması: ‘Ukrayna'yı deney faresi olarak kullandılar’

ABD’nin biyolojik laboratuvar soruşturması: ‘Ukrayna'yı deney faresi olarak kullandılar’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın önde gelen dış politika uzmanlarından Suslov, eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Ukrayna’da küresel güvenliği tehdit eden gizli biyolojik faaliyetler... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T14:39+0300

2026-05-15T14:39+0300

2026-05-15T14:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

biyolojik laboratuvar

tulsi gabbard

soruşturma

joe biden

dmitriy suslov

victoria nuland

antony blinken

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0c/0e/1043400826_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_d9951dbada37813a3b039f5952c5d1c5.jpg

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın yürüttüğü soruşturmayı değerlendiren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu (HSE) Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Dmitriy Suslov, ortaya çıkan verilerin Joe Bidenyönetiminin Ukrayna politikasındaki ‘ikiyüzlülüğü’ gözler önüne serdiğini söyledi.‘Kovid-19’dan daha tehlikeli pandemilere yol açabilirdi’Washington’ın Ukrayna topraklarını bir askeri üs gibi kullanmanın ötesine geçtiğini kaydeden Suslov konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Rus uzman, Moskova ve Pekin yönetimlerinin bu tehlikeye defalarca dikkat çektiğini hatırlatarak, iki ülkenin uluslararası biyogüvenlik konusunda sorumlu birer aktör olarak hareket ettiğini, ABD'ninise bu uyarıları ‘propaganda’ diyerek geçiştirdiğini vurguladı.‘Dünya çoğunluğu Rusya’nın yanında saf tutmalı’Gelişmekte olan ülkelerin ve bölgesel ittifakların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Suslov, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyelerine çağrıda bulundu.Geçmişte birçok ülkenin ABD ile ilişkileri bozmamak adına askeri biyolaboratuvarlar konusunu gündeme getirmekten kaçındığını ifade eden uzman, "Şimdi bizzat ABD’deki yeni yönetim (Trump yönetimi), Rusya’nın başından beri haklı olduğunu ve Biden’ın yalan söylediğini zımnen kabul ederken, uluslararası toplumun Rusya’ya olan desteği katlanarak artmalı" dedi.Nuland ve Blinken için ‘yargılama’ çağrısıSoruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini savunan Suslov, dönemin üst düzey ABD’li yetkililerinin hukuki sorumluluktan kaçamamasıgerektiğini belirtti.Rus uzman, analizin sonuç bölümünde, "Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bu laboratuvarları yöneten, gerçekleri saklayan ve dünyaya yalan söyleyen Victoria Nuland ve Antony Blinken gibi isimlerin yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz" diyerek Washington’a yönelik baskının artırılması çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-iki-yerlesim-daha-ele-gecirildi-1105763756.html

ukrayna

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, biyolojik laboratuvar, tulsi gabbard, soruşturma, joe biden, dmitriy suslov, victoria nuland, antony blinken, rusya, çin, kovid-19, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya yüksek ekonomi okulu