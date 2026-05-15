İndirimli çiğ köfteden 28 öğrenci hastanelik oldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde aynı sınıfta okuyan 28 öğrenci, indirimden satın aldıkları çiğ köfteyi yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T14:27+0300
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, okulda paniğe neden oldu. Kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu’nda eğitim gören aynı sınıftaki öğrenciler, bir markette indirimli satılan çiğ köfteyi tükettikten kısa süre sonra fenalaştı.
Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Rahatsızlanan öğrenciler için okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.
Toplam 28 öğrenci, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.