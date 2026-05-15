CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam
Sputnik Türkiye
İzmir'de çeşitli programlara katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparken 'Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam' ifadelerini... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T14:15+0300
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparken, "Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun" ifadelerini kullandı. Özel, "Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum" dedi. Bir dakika daha durmamİzmir Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı"na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulundu. Özel konuşmasında şunları dile getirdi: "Koyalım sandığı, görelim bakalım millet ne diyor. Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor, bir görsün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık demek.' Millet, eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza."
