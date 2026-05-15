https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-bir-secim-kaybedersem-bir-dakika-daha-durmam-1105763969.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam

Sputnik Türkiye

İzmir'de çeşitli programlara katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparken 'Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam' ifadelerini... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T14:15+0300

2026-05-15T14:15+0300

2026-05-15T14:15+0300

türki̇ye

erken seçim

özgür özel

chp

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104737131_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_1b70a9df78e86f87021b1abce52d8fa1.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısı yaparken, "Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun" ifadelerini kullandı. Özel, "Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum" dedi. Bir dakika daha durmamİzmir Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı"na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulundu. Özel konuşmasında şunları dile getirdi: "Koyalım sandığı, görelim bakalım millet ne diyor. Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor, bir görsün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık demek.' Millet, eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/burcu-koksal-ben-tehdit-edildim-evet-ama-beni-ozgur-ozel-tehdit-etti-ak-partiye-katiliyorum-1105660872.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

erken seçim, özgür özel, chp, i̇zmir