https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/icardi-ve-osimhen-taraftarlari-anlatti-1105753196.html

Icardi ve Osimhen taraftarları anlattı

Icardi ve Osimhen taraftarları anlattı

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın yıldız golcülerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen, kulübün sosyal medya kanalına röportaj verdi. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T10:14+0300

2026-05-15T10:14+0300

2026-05-15T10:14+0300

spor

galatasaray

osimhen

mauro icardi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/16/1102037034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a01762c0f171ad35fe4dd687eec591.jpg

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Icardi, kulübün sosyal medya hesabından dün gece yayınlanan röportajında kulübü, kariyerini ve taraftarları anlattı. Icardi özellikle taraftarlarla ilgili şunları kaydetti:"4 yıl önce (Türkiye'ye) zor bir anda gelmiştim. Önceki zamanda işler iyi gitmiyordu, istediğimiz kadar başarılı olamıyorduk ve buraya bunu bilerek bana güvenen insanların sözleriyle geldim. Ve onlara bir söz verdim. 4 yılda tarih yazdık gerçekten."Şampiyonluk maçındaki golüne dair Icardi şunları kaydetti:"O andan önce yeni girmiştim, bol bol enerjim vardı... Noa'nın uzun pasını aldım, 'hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım' kafamdan geçenler bunlardı... Kaan'ı gördüm orada, Kaan olduğu için o pası attım, onun da gol atmasını istedim..."Sahada onun için çalınan 'Aşkın Olayım' şarkısı için;Gözleri dolan taraftarlar için Icardi şunları kaydetti:Bu sezonun dönüm noktası maçı Icardi şöyle yanıtladı:"Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimizde derbide, biraz rahatladık orada ki bunu Samsunspor maçında gördük, rehavet içinde olduğumuz ama Fenerbahçe maçı diyebilirim." Sarı Kırmızılıların bir diğer yıldız futbolcusu Victor Osimhen ise yine kulübün sosyal medya kanalından dün akşam yayımlanan röportajında Icardi'nin Antalyaspor maçındaki golünü ve taraftarları anlattı.Antalya maçında Icardi'nin hazırladığı golle ilgili Osimhen "Icardi'nin yaptığı şey sansasyoneldi. O kadar yetenekli bir golcü ki, o çalımı atması, 'işte benim kaptanım' dedim. Kaan'ı görmedim ilk başta kendisi atacak sandım. İki kişiyi geçip Kaan'a o pası çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor" dedi. Kendisi için yapılan koreografi için Osimhen şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/milli-guresci-on-yargilari-tus-etti-kadindan-guresci-mi-olur-denilen-buse-cavusoglu-nasil-dunyanin-1105728902.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, osimhen, mauro icardi