Icardi ve Osimhen taraftarları anlattı
Galatasaray'ın yıldız golcülerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen, kulübün sosyal medya kanalına röportaj verdi.
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Icardi, kulübün sosyal medya hesabından dün gece yayınlanan röportajında kulübü, kariyerini ve taraftarları anlattı. Icardi özellikle taraftarlarla ilgili şunları kaydetti:
"4 yıl önce (Türkiye'ye) zor bir anda gelmiştim. Önceki zamanda işler iyi gitmiyordu, istediğimiz kadar başarılı olamıyorduk ve buraya bunu bilerek bana güvenen insanların sözleriyle geldim. Ve onlara bir söz verdim. 4 yılda tarih yazdık gerçekten."
Şampiyonluk maçındaki golüne dair Icardi şunları kaydetti:
"O andan önce yeni girmiştim, bol bol enerjim vardı... Noa'nın uzun pasını aldım, 'hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım' kafamdan geçenler bunlardı... Kaan'ı gördüm orada, Kaan olduğu için o pası attım, onun da gol atmasını istedim..."
Sahada onun için çalınan 'Aşkın Olayım' şarkısı için;
"4 yılın sonunda o duygu yüklü şarkının söylenmesi inanılmaz bir şey... Kelimeler yetmiyor, benim şarkımı antrenmanda olsun, statta olsun, sokakta yanımdan geçerken bir sürü insan söylüyor. Statta 50 bin kişinin tek bir ağızdan söylemesi gerçekten anlatılması imkansız."
"Açıklanamaz, inanılmaz olan şey; Türkiye'deki sevgi gösterisi, arkadaşlarım ve ailem geldikleri zaman inanamıyorlar... Benim için 'bir nesli Galatasaraylı yaptı' dediklerinde gurur duyuyorum... Bunun yerini tutacak bir şey olamaz... Bu kadar sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?"
Gözleri dolan taraftarlar için Icardi şunları kaydetti:
"Onlara yakın olmak istiyorum, sevgilerine karşılık vermek istiyorum. Elimden geldiğince sosyal medyadan onlara bunu göstermeye çalışıyorum. benim için sosyal medyadan (karşılık vermek) kolay, ama onlar için o kadar özel ve o kadar önemli ki... Eugenia (China Suarez) da bazen görüyor ağladıklarını, o da ağlamaya başlıyor"
Bu sezonun dönüm noktası maçı Icardi şöyle yanıtladı:
"Fenerbahçe'yi 3-0 yendiğimizde derbide, biraz rahatladık orada ki bunu Samsunspor maçında gördük, rehavet içinde olduğumuz ama Fenerbahçe maçı diyebilirim."
Sarı Kırmızılıların bir diğer yıldız futbolcusu Victor Osimhen ise yine kulübün sosyal medya kanalından dün akşam yayımlanan röportajında Icardi'nin Antalyaspor maçındaki golünü ve taraftarları anlattı.
Antalya maçında Icardi'nin hazırladığı golle ilgili Osimhen "Icardi'nin yaptığı şey sansasyoneldi. O kadar yetenekli bir golcü ki, o çalımı atması, 'işte benim kaptanım' dedim. Kaan'ı görmedim ilk başta kendisi atacak sandım. İki kişiyi geçip Kaan'a o pası çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor" dedi.
"Galatasaray ve Osimhen. Allah kaderimize yazmış"
"Çok mutluyum bu kulüpte... Burası hem bana, hem aileme, hem kızıma inanılmaz destek olan bir çok insanla herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer."
Kendisi için yapılan koreografi için Osimhen şunları kaydetti:
"Kimse bana söylememişti. Sahaya girince orada annemi, kendi küçük halimi be kızımı görünce çok duygulandım... Galatasaray taraftarı bana inanılmaz bir anı verdi. Duygusal bir anınızı sizi motive etmek için anı olarak vermesi, Ultraaslan'a çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum... Hayat boyu hatırlayacağım bir anım"