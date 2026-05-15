Merkez Bankası anketi yayımlandı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentisi ve dolar/TL tahmini yükseldi. Yıl sonu TÜFE... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T10:33+0300
10:33 15.05.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentisi ve dolar/TL tahmini yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 28,94’e çıkarken, dolar/TL beklentisi 51,57 seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi. Cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 27,53’ten yüzde 28,94’e çıktı.
Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi de bir önceki anketteki yüzde 1,82 seviyesinden yüzde 1,89’a yükseldi.

12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri de arttı

Katılımcıların orta vadeli enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.
Buna göre TÜFE artış beklentisi:
12 ay sonrası için yüzde 23,39’dan yüzde 23,82’ye,
24 ay sonrası için ise yüzde 18,02’den yüzde 18,43’e yükseldi.
Ekonomistlerin beklentilerindeki artış, enflasyonda kalıcılık riskinin sürdüğüne işaret etti.

Dolar/TL beklentisi 51,57 seviyesine çıktı

Ankette dolar kuru beklentisi de yukarı yönlü güncellendi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285’ten 51,5711’e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 53,6195’ten 54,6923’e çıktı.

Cari açık beklentisi arttı

Piyasa katılımcılarının cari işlemler açığı tahminlerinde de yükseliş görüldü.
Bir önceki ankette 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 47,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için beklenti ise 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

Büyüme beklentisinde gerileme

Ankette ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerde ise sınırlı düşüş kaydedildi.
Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e gerilerken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

Politika faizi beklentileri açıklandı

Katılımcılar, TCMB’nin politika faizine ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Ankette:
İlk toplantı için politika faizi beklentisi yüzde 37,
İkinci toplantı beklentisi yüzde 37,
Üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,99 olarak kaydedildi.
12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,22’ye yükseldi.
