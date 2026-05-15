https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/merkez-bankasi-anketi-yayimlandi-piyasanin-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-belli-oldu-1105755090.html

Merkez Bankası anketi yayımlandı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Merkez Bankası anketi yayımlandı: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentisi ve dolar/TL tahmini yükseldi. Yıl sonu TÜFE... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T10:33+0300

2026-05-15T10:33+0300

2026-05-15T10:33+0300

ekonomi̇

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104203383_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_44b8451298b302ba937a3e6d578de525.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.Ankete göre piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi. Cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 27,53’ten yüzde 28,94’e çıktı.Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi de bir önceki anketteki yüzde 1,82 seviyesinden yüzde 1,89’a yükseldi.12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri de arttıKatılımcıların orta vadeli enflasyon beklentilerinde de yukarı yönlü revizyon dikkat çekti.Buna göre TÜFE artış beklentisi:Ekonomistlerin beklentilerindeki artış, enflasyonda kalıcılık riskinin sürdüğüne işaret etti.Dolar/TL beklentisi 51,57 seviyesine çıktıAnkette dolar kuru beklentisi de yukarı yönlü güncellendi.Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285’ten 51,5711’e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL tahmini ise 53,6195’ten 54,6923’e çıktı.Cari açık beklentisi arttıPiyasa katılımcılarının cari işlemler açığı tahminlerinde de yükseliş görüldü.Bir önceki ankette 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 47,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için beklenti ise 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.Büyüme beklentisinde gerilemeAnkette ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerde ise sınırlı düşüş kaydedildi.Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e gerilerken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.Politika faizi beklentileri açıklandıKatılımcılar, TCMB’nin politika faizine ilişkin beklentilerini de paylaştı.Ankette:12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 30,22’ye yükseldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon