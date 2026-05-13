Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hantaviruslu-geminin-zaman-cizelgesi-nerelere-ugradi-ilk-olum-ne-zaman-oldu-salgin-ne-zaman-1105690612.html
Hantavirüslü geminin zaman çizelgesi: Nerelere uğradı? İlk ölüm ne zaman oldu? Salgın ne zaman bildirildi?
Hantavirüslü geminin zaman çizelgesi: Nerelere uğradı? İlk ölüm ne zaman oldu? Salgın ne zaman bildirildi?
Sputnik Türkiye
Hondius yolcu gemisi 1 Nisan'da Arjantin'den 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla ayrıldı. Gemi nerelere uğradı? Hangi ülkeden kaç yolcu gemiden indi?.. 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T10:44+0300
2026-05-13T10:44+0300
sağlik
hantavirüs
hantavirüs türkiye
hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105550427_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_11fd1958dc0d89e1c064ae3d5621feea.jpg
MV Hondius gemisi, 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden ayrıldı. Geminin sahibi şirket olan Oceanwide Expeditions, 1 Nisan 2026 tarihinde Ushuaia limanında Hondius'a 114 yolcunun bindiğini teyit ediyor. İlk durak Güney GeorgiaTristan da Cunha durağıGough Adası durağıSaint Helena'da ölen kişi dahil 30 yolcu indiGemi Acension Adası'na uğradı2 Mayıs'ta DSÖ'ye bildirim yapıldıGemi Cabo Verde açıklarına demirlediGemi Kanarya Adaları'na geldiHantavirüs salgını teyitlenen Hondius, 10 Mayıs itibariyle Tenerif'e geldi. Buradan kalan mürettebat ve yolcular kendi ülkelerine tahliye edildi. Gemide toplamda 3 Türk vatandaşı bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/hollandadaki-hastanede-12-personel-hantaviruse-maruz-kalmis-olabilir-1105690154.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105550427_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_713d84e415d54ef170cf4b31219070ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hantavirüs, hantavirüs türkiye , hantavirüs pulmoner sendromu (hps)
hantavirüs, hantavirüs türkiye , hantavirüs pulmoner sendromu (hps)

Hantavirüslü geminin zaman çizelgesi: Nerelere uğradı? İlk ölüm ne zaman oldu? Salgın ne zaman bildirildi?

10:44 13.05.2026
© REUTERS Danilson SequeiraHantavirüs
Hantavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
© REUTERS Danilson Sequeira
Abone ol
Hondius yolcu gemisi 1 Nisan'da Arjantin'den 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla ayrıldı. Gemi nerelere uğradı? Hangi ülkeden kaç yolcu gemiden indi? DSÖ'ye salgın ne zaman bildirildi? İlk ölüm ne zaman gerçekleşti?
MV Hondius gemisi, 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden ayrıldı. Geminin sahibi şirket olan Oceanwide Expeditions, 1 Nisan 2026 tarihinde Ushuaia limanında Hondius'a 114 yolcunun bindiğini teyit ediyor.

İlk durak Güney Georgia

Gemi, 4-7 Nisan arasında Güney Atlas Okyanusu'ndaki Güney Georgia adasında duraklama yaptı. Burada gemiden inen olup olmadığına veya yolcuların yerli halkla bir temasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
DSÖ web sitesinde şu açıklama göze çarpıyor:

"Gemiye (Arjantin'den) binen yetişkin bir erkek 6 Nisan'da belirtiler göstermeye başladı ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti"

Tristan da Cunha durağı

Tarih 13-15 Nisan'ı gösterdiğinde Tristan da Cunha adasına uğrayan gemide rahatsızlanan ilk hasta ölmüş, bir diğeri de belirti göstermeye başlamıştı.
İngiliz ordusu, iki gün önce 200'den fazla nüfusu olan Tristan da Cunha adasına Hantavirüs şüphesi bildirilmesinin ardından, bölgeye tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla acil hava indirme yaptı.
İngiliz sağlık yetkilileri, tıbbi yardımların öncelikli olarak 13-15 Nisan tarihleri arasında Tristan da Cunha demirleyen yolcu gemisinde bulunan İngiliz bir erkek yolcu için gönderildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu kişinin Tristan da Cunha'da 28 Nisan'da hantavirüs ile uyumlu semptomlar gösterdiğini, durumunun stabil olduğunu ve karantinada tutulduğunu bildirdi.

Gough Adası durağı

Hondius 17 Nisan'da okyanusta Afrika'nın batı kıyılarına doğru ilerleyerek Gough Adası'nda duraklama yaptı.
Yine inen yolcu ve yerli halkla temasa dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Saint Helena'da ölen kişi dahil 30 yolcu indi

21-24 Nisan'a gelindiğinde Hondius gemisi Saint Helena Adası'na demirledi. Geminin sahibi Oceanwide Expeditions, basın açıklamasında "24 Nisan 2026 tarihinde Saint Helena'da Hondius gemisinden 30 yolcu inmiştir. Bu sayıya, 11 Nisan 2026 tarihinde Hondius gemisinde hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni de dahildir" ifadelerini kullandı.
Hantavirüs'ten ölen yolcunun cansız bedeni Saint Helena'da indirildi. Ölen yolcu gemiye binmeden önce Arjantin, Şili ve Uruguay'da üç aydan fazla süren bir seyahat yaptığı açıklandı.
Ölen yolcunun eşi, 24 Nisan'da Saint Helena'da karaya çıktı ve mide-bağırsak semptomları gösterdi. Daha sonra 25 Nisan'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında durumu kötüleşti. 26 Nisan'da Johannesburg'daki bir klinikte hayatını kaybetti.
Gemiden inenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

Gemi Acension Adası'na uğradı

Tarih 27 Nisan'ı gösterdiğinde Hondius gemisi Acension Adası'na uğradı. Burada bir yolcu rahatsızlanınca karaya çıktı.
DSÖ bu kişiyle açıklamasında şu bilgileri verdi:
"24 Nisan'da belirtiler gösteren yetişkin bir erkek. 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan karaya çıkarıldı ve tıbbi tahliye edildi. Şu anda Güney Afrika, Johannesburg'da bir Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) hastanede tedavi görüyor."

2 Mayıs'ta DSÖ'ye bildirim yapıldı

DSÖ, gemideki yetkililerin 2 Mayıs tarihinde kendilerine 'yolcu gemisinde ciddi solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcu' bildirildiğini açıkladı.
O sırada gemi işletmecisine göre, gemide 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu ve 34 yolcu ve mürettebat daha önce gemiden inmişti.

Gemi Cabo Verde açıklarına demirledi

Hondius, Cabo Verde'ye doğru ilerlerken DSÖ'ye bildirim yapıldı. 3-6 Mayıs tarihinde ise Cabo Verde açıklarına demirleyen gemiden hasta yolcuların tahliyesi yapıldı.
DSÖ kayıtlarına göre şu bilgiler yer aldı:
"Cabo Verde'den iki semptomatik ve doğrulanmış hasta ile daha önce şüpheli bir vakayı taşıyan iki tıbbi tahliye uçağı, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Hollanda'ya indi."

Gemi Kanarya Adaları'na geldi

Hantavirüs salgını teyitlenen Hondius, 10 Mayıs itibariyle Tenerif'e geldi. Buradan kalan mürettebat ve yolcular kendi ülkelerine tahliye edildi.
Gemide toplamda 3 Türk vatandaşı bulunuyordu.
Hollanda: Radboudumc hastanesinde 12 personel hantavirüse maruz kalmış olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2026
SAĞLIK
Hollanda'daki hastanede 12 personel hantavirüse maruz kalmış olabilir
08:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала