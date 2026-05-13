Hantavirüslü geminin zaman çizelgesi: Nerelere uğradı? İlk ölüm ne zaman oldu? Salgın ne zaman bildirildi?

Hondius yolcu gemisi 1 Nisan'da Arjantin'den 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla ayrıldı. Gemi nerelere uğradı? Hangi ülkeden kaç yolcu gemiden indi?

MV Hondius gemisi, 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden ayrıldı. Geminin sahibi şirket olan Oceanwide Expeditions, 1 Nisan 2026 tarihinde Ushuaia limanında Hondius'a 114 yolcunun bindiğini teyit ediyor. İlk durak Güney GeorgiaTristan da Cunha durağıGough Adası durağıSaint Helena'da ölen kişi dahil 30 yolcu indiGemi Acension Adası'na uğradı2 Mayıs'ta DSÖ'ye bildirim yapıldıGemi Cabo Verde açıklarına demirlediGemi Kanarya Adaları'na geldiHantavirüs salgını teyitlenen Hondius, 10 Mayıs itibariyle Tenerif'e geldi. Buradan kalan mürettebat ve yolcular kendi ülkelerine tahliye edildi. Gemide toplamda 3 Türk vatandaşı bulunuyordu.

