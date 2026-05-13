Hantavirüslü geminin zaman çizelgesi: Nerelere uğradı? İlk ölüm ne zaman oldu? Salgın ne zaman bildirildi?
© REUTERS Danilson SequeiraHantavirüs
Hondius yolcu gemisi 1 Nisan'da Arjantin'den 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla ayrıldı. Gemi nerelere uğradı? Hangi ülkeden kaç yolcu gemiden indi? DSÖ'ye salgın ne zaman bildirildi? İlk ölüm ne zaman gerçekleşti?
MV Hondius gemisi, 23 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatla 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden ayrıldı. Geminin sahibi şirket olan Oceanwide Expeditions, 1 Nisan 2026 tarihinde Ushuaia limanında Hondius'a 114 yolcunun bindiğini teyit ediyor.
İlk durak Güney Georgia
Gemi, 4-7 Nisan arasında Güney Atlas Okyanusu'ndaki Güney Georgia adasında duraklama yaptı. Burada gemiden inen olup olmadığına veya yolcuların yerli halkla bir temasına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
DSÖ web sitesinde şu açıklama göze çarpıyor:
"Gemiye (Arjantin'den) binen yetişkin bir erkek 6 Nisan'da belirtiler göstermeye başladı ve 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti"
Tristan da Cunha durağı
Tarih 13-15 Nisan'ı gösterdiğinde Tristan da Cunha adasına uğrayan gemide rahatsızlanan ilk hasta ölmüş, bir diğeri de belirti göstermeye başlamıştı.
İngiliz ordusu, iki gün önce 200'den fazla nüfusu olan Tristan da Cunha adasına Hantavirüs şüphesi bildirilmesinin ardından, bölgeye tıbbi malzeme ulaştırmak amacıyla acil hava indirme yaptı.
İngiliz sağlık yetkilileri, tıbbi yardımların öncelikli olarak 13-15 Nisan tarihleri arasında Tristan da Cunha demirleyen yolcu gemisinde bulunan İngiliz bir erkek yolcu için gönderildiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), söz konusu kişinin Tristan da Cunha'da 28 Nisan'da hantavirüs ile uyumlu semptomlar gösterdiğini, durumunun stabil olduğunu ve karantinada tutulduğunu bildirdi.
Gough Adası durağı
Hondius 17 Nisan'da okyanusta Afrika'nın batı kıyılarına doğru ilerleyerek Gough Adası'nda duraklama yaptı.
Yine inen yolcu ve yerli halkla temasa dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Saint Helena'da ölen kişi dahil 30 yolcu indi
21-24 Nisan'a gelindiğinde Hondius gemisi Saint Helena Adası'na demirledi. Geminin sahibi Oceanwide Expeditions, basın açıklamasında "24 Nisan 2026 tarihinde Saint Helena'da Hondius gemisinden 30 yolcu inmiştir. Bu sayıya, 11 Nisan 2026 tarihinde Hondius gemisinde hayatını kaybeden yolcunun cansız bedeni de dahildir" ifadelerini kullandı.
Hantavirüs'ten ölen yolcunun cansız bedeni Saint Helena'da indirildi. Ölen yolcu gemiye binmeden önce Arjantin, Şili ve Uruguay'da üç aydan fazla süren bir seyahat yaptığı açıklandı.
Ölen yolcunun eşi, 24 Nisan'da Saint Helena'da karaya çıktı ve mide-bağırsak semptomları gösterdi. Daha sonra 25 Nisan'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentine yaptığı uçuş sırasında durumu kötüleşti. 26 Nisan'da Johannesburg'daki bir klinikte hayatını kaybetti.
Gemiden inenler arasında 2 Türk vatandaşı da bulunuyordu.
Gemi Acension Adası'na uğradı
Tarih 27 Nisan'ı gösterdiğinde Hondius gemisi Acension Adası'na uğradı. Burada bir yolcu rahatsızlanınca karaya çıktı.
DSÖ bu kişiyle açıklamasında şu bilgileri verdi:
"24 Nisan'da belirtiler gösteren yetişkin bir erkek. 27 Nisan'da Ascension Adası'ndan karaya çıkarıldı ve tıbbi tahliye edildi. Şu anda Güney Afrika, Johannesburg'da bir Yoğun Bakım Ünitesi'nde (YBÜ) hastanede tedavi görüyor."
2 Mayıs'ta DSÖ'ye bildirim yapıldı
DSÖ, gemideki yetkililerin 2 Mayıs tarihinde kendilerine 'yolcu gemisinde ciddi solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcu' bildirildiğini açıkladı.
O sırada gemi işletmecisine göre, gemide 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu ve 34 yolcu ve mürettebat daha önce gemiden inmişti.
Gemi Cabo Verde açıklarına demirledi
Hondius, Cabo Verde'ye doğru ilerlerken DSÖ'ye bildirim yapıldı. 3-6 Mayıs tarihinde ise Cabo Verde açıklarına demirleyen gemiden hasta yolcuların tahliyesi yapıldı.
DSÖ kayıtlarına göre şu bilgiler yer aldı:
"Cabo Verde'den iki semptomatik ve doğrulanmış hasta ile daha önce şüpheli bir vakayı taşıyan iki tıbbi tahliye uçağı, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Hollanda'ya indi."
Gemi Kanarya Adaları'na geldi
Hantavirüs salgını teyitlenen Hondius, 10 Mayıs itibariyle Tenerif'e geldi. Buradan kalan mürettebat ve yolcular kendi ülkelerine tahliye edildi.
Gemide toplamda 3 Türk vatandaşı bulunuyordu.