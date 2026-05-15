Dış Politika Uzmanı Yücel: ABD, Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarında ne yaptı? İncelenmeli

ABD Ukraya'daki Biyoloji laboratuvarlarını kabul etti. Bu laboratuvarlarda bir dizi tehlikeli hastalığa ilişkin çalışmalar yapıldığı Rusya tarafından gündeme...

Washington yönetiminin, "bilimsel araştırma" maskesi altında eski Sovyet coğrafyasını birer biyolojik poligon olarak kullanma stratejisini sürdürüyordu. Ukrayna’da kurulan biyoloji laboratuvarlarına ilişkin iddialar yıllardı gündemdeydi. ABD yönetimi bu iddiaları uzun süredir red ederken ilk defa ABD’den etkili bir itiraf geldi. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard Salı günü yaptığı açıklamada, ofisinin ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 120'den fazla denizaşırı biyoloji laboratuvarını soruşturduğunu, bunların 40'tan fazlasının Ukrayna'da olduğunu duyurdu. En az 31 laboratuvarABD askeri araştırmalarını yürüten Ukrayna'daki Bilim ve Teknoloji Merkezi, 1993 yılında kuruldu. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından o günden bu yana 350 milyon dolardan fazla fon aldı. 2005 yılından bu yana Ukrayna'da ABD destekli araştırmalar Pentagon'un Savunma Tehdit Azaltma Ajansı tarafından denetleniyordu; bu araştırmalara 14 farklı lokasyonda en az 31 laboratuvar dahildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 2022'de Ukrayna'da ABD tarafından finanse edilen bir biyoloji laboratuvarları ağının, biyolojik silahlar için potansiyel temel olarak tanımlanan bir dizi tehlikeli hastalığı depoladığını ve üzerinde araştırmalar yaptığını açıkladı. Hunter Biden ismi gündeme geldiABD merkezli, "hastalık salgını tahmin" firması ve Pentagon yüklenicisi olan, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter ile bağlantılı Metabiota, tartışmalı biyolojik araştırmaya dahil olmuştu.ABD tarafından finanse edilen laboratuvarlar, veba, leptospiroz, bruselloz, koronavirüsler ve filovirüsler de dahil olmak üzere insanları enfekte edebilen tehlikeli hastalık patojenlerinin göçmen kuşlar, yarasalar, sivrisinekler ve diğer vektörler aracılığıyla nasıl yayılabileceğini inceleyerek, onları "potansiyel biyolojik silah ajanları" haline getirmeyi hedefliyor. Ukrayna biyoloji laboratuvarlarının hedefleri arasında, belirli etnik grupları hedef alan biyolojik silahlar üretmek de vardı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu programların Washington'ın eski Sovyet devletlerini NATO'nun genişlemesi için birer sıçrama tahtası olarak görme anlayışını yansıttığını vurgulamışlardı. ‘Trump'ın bu hamlesi Ukrayna'daki yönetimi de zayıflatabilir’ ABD’den yapılan bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları vurguladı:

Osman Nuri Cerit

