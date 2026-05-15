Dış Politika Uzmanı Yücel: ABD, Ukrayna’daki biyoloji laboratuvarlarında ne yaptı? İncelenmeli
ABD Ukraya’daki Biyoloji laboratuvarlarını kabul etti. Bu laboratuvarlarda bir dizi tehlikeli hastalığa ilişkin çalışmalar yapıldığı Rusya tarafından gündeme... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
Osman Nuri Cerit
ABD Ukraya’daki Biyoloji laboratuvarlarını kabul etti. Bu laboratuvarlarda bir dizi tehlikeli hastalığa ilişkin çalışmalar yapıldığı Rusya tarafından gündeme getirildi. Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel ABD’nin laboratuvarların varlığın kabul etmesinin zamanlamasına dikkat çekti.
Washington yönetiminin, "bilimsel araştırma" maskesi altında eski Sovyet coğrafyasını birer biyolojik poligon olarak kullanma stratejisini sürdürüyordu. Ukrayna’da kurulan biyoloji laboratuvarlarına ilişkin iddialar yıllardı gündemdeydi. ABD yönetimi bu iddiaları uzun süredir red ederken ilk defa ABD’den etkili bir itiraf geldi.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard Salı günü yaptığı açıklamada, ofisinin ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 120'den fazla denizaşırı biyoloji laboratuvarını soruşturduğunu, bunların 40'tan fazlasının Ukrayna'da olduğunu duyurdu.
ABD askeri araştırmalarını yürüten Ukrayna'daki Bilim ve Teknoloji Merkezi, 1993 yılında kuruldu. ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından o günden bu yana 350 milyon dolardan fazla fon aldı.
2005 yılından bu yana Ukrayna'da ABD destekli araştırmalar Pentagon'un Savunma Tehdit Azaltma Ajansı tarafından denetleniyordu; bu araştırmalara 14 farklı lokasyonda en az 31 laboratuvar dahildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2022'de Ukrayna'da ABD tarafından finanse edilen bir biyoloji laboratuvarları ağının, biyolojik silahlar için potansiyel temel olarak tanımlanan bir dizi tehlikeli hastalığı depoladığını ve üzerinde araştırmalar yaptığını açıkladı.
Hunter Biden ismi gündeme geldi
ABD merkezli, "hastalık salgını tahmin" firması ve Pentagon yüklenicisi olan, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter ile bağlantılı Metabiota, tartışmalı biyolojik araştırmaya dahil olmuştu.
ABD tarafından finanse edilen laboratuvarlar, veba, leptospiroz, bruselloz, koronavirüsler ve filovirüsler de dahil olmak üzere insanları enfekte edebilen tehlikeli hastalık patojenlerinin göçmen kuşlar, yarasalar, sivrisinekler ve diğer vektörler aracılığıyla nasıl yayılabileceğini inceleyerek, onları "potansiyel biyolojik silah ajanları" haline getirmeyi hedefliyor.
Ukrayna biyoloji laboratuvarlarının hedefleri arasında, belirli etnik grupları hedef alan biyolojik silahlar üretmek de vardı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu programların Washington'ın eski Sovyet devletlerini NATO'nun genişlemesi için birer sıçrama tahtası olarak görme anlayışını yansıttığını vurgulamışlardı.
‘Trump'ın bu hamlesi Ukrayna'daki yönetimi de zayıflatabilir’ ABD’den yapılan bu açıklamayı Sputnik’e değerlendiren Dış Politika Uzmanı Umur Tugay Yücel şunları vurguladı:
“Biyolojik laboratuvarlar meselesi aslında bayağıdır konuşulan bir durumdu. Hatta ABD savunma bakanlığının finanse ettiği biyoloji laboratuvarlarında ABD başkanı daha önceki başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin damadının ilişkileri ortaya çıkmıştı.
Hatta işte Kiev Büyükelçiliği sitesinde Ukrayna'daki 12 biyolojik laboratuvarla ilgili bilgiler de yayınlanmıştı.
Ama tabi bu mesele Rusya'nın etrafında ilginç bir şekilde Gürcistan'da da deneyimlendi. Orada da ABD'nin Gürcistan'da biyolojik islah deneyleri yaptığını açıklamıştı.
Putin de daha önce Ukrayna meselesinde bu konuya değinmişti. Hatta Çin merkezli haber kanalında da ABD tarafından 200 biyolojik laboratuvarın fonlandığı haberi çıkmıştı. Bu ilginç haberlerle birlikte bugün Amerikan yönetiminin yani Trump'ın ulusal istihbarat direktörünün böyle bir soruşturmaya başlattığını görüyoruz.
Açıkçası bu hem Amerikan iç siyasetinde bir hesaplaşma hem de ABD'nin Zelenskiy’e ve Ukrayna'daki duruma bir baskısı olabilir. Çünkü durum gerçekten ilginç bir karakter taşıyor şu an. Özellikle Trump'ın Ukrayna'ya olan barış baskısını arttırması, bununla birlikte bu soruşturmanın başlatılması ve özellikle buralarda ne yapıldı, ne üretildi, niçin fonlandı soruları ABD iç kamuoyunda da tartışacak meseleler. Tabi bu durum ister istemez Zelenskiy ve Ukrayna konusunda da siyasi desteği zayıflatabilir.”