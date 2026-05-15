Çin devlet televizyonu Dünya Kupası'nın yayın haklarını aldı

Çin Devlet Televizyonu, 2026 ve 2030 Erkekler Dünya Kupası ile 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını aldı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T12:54+0300

CCTV’nin bağlı olduğu China Media Group (CMG), cuma günü yaptığı resmi açıklamada anlaşmanın 2031 yılına kadar geçerli olacağını ve önümüzdeki iki erkekler ile iki kadınlar Dünya Kupası’nı kapsadığını duyurdu.Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliği yapacağı turnuvanın yanı sıra anlaşma; 2030 Erkekler Dünya Kupası ile 2027 ve 2031 Kadınlar Dünya Kupaları’nı da içeriyor.CMG açıklamasında “Anlaşma kapsamında China Media Group, Çin ana karasında tüm platformlar için münhasır medya haklarını ve alt lisanslama haklarını elde etti. Buna karasal yayın, ücretli televizyon, internet ve mobil cihazlar da dahildir” ifadelerini kullandı. CCTV, dört turnuvanın yayın hakları için ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. FIFA’nın başlangıçta yalnızca 2026 Dünya Kupası için 300 milyon dolar talep ettiği, CCTV’nin ise 80 milyon dolarlık teklif sunduğu belirtilmişti.Daha önce ne ödenmişti?Ana şirketi China Mobile olan Migu ile Çin’in en büyük dijital yayın platformlarından biri olan iQiyi’nin dağıtıcı platformlar olması bekleniyor.CCTV, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları’nın yayın hakları için toplamda 300 ila 400 milyon dolar arasında ödeme yapmıştı.2022’de ise Migu ve Douyin, internet yayın hakları için ayrı ayrı 1 milyar yuanın (147 milyon dolar) üzerinde ödeme yaptı.FIFA ne demişti?FIFA, bu ayın başlarında dünya çapında 175'ten fazla bölgede yayın anlaşmaları imzaladığını, Çin ve Hindistan'daki görüşmelerin ise devam ettiğini açıklamıştı.FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafstrom bu hafta Pekin'i ziyaret ederek Çin Futbol Federasyonu Başkanı Song Kai ile görüştü ve bu görüşme, CMG ile FIFA arasındaki görüşmelerin çözüme yaklaştığı yönündeki spekülasyonları alevlendirdi.

