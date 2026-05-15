Aziz Yıldırım: 'Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz'

"Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı yaparız. Bunun için de yeni bir ekiple geliyoruz. 1998'de kurulup sonrasında önemli görevleri alan bir grup gibi yeni bir yönetim kuruyoruz.

Ayın 22'sinde bu arkadaşlarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Onlar da uzun yıllar kulübe hizmet edecekler. Tribünlerde, dışarıda, içeride, nerede olursak olalım, birbirimize saygılı olalım.

Futbolcumuza, antrenörümüze sahip çıkalım. Sonunda başarı bizim olacaktır. Ben inanarak geliyorum. Ben bu kanı durduracağım, hangi şartlarda olursa olsun bunu yapacağım. 'Şöyle para koyacağım.' diyorlar.

Biz hiçbir zaman para konuşmadık. Fenerbahçe ne isterse yapar, yine biz yapacağız. Oyuncuyu da getireceğiz, antrenörü de getireceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.

Parçalanmayalım, bölünmeyelim. Trollere de inanmayın. Bir şey varsa bizim ağzımızdan duyarsınız. Her şey şeffaf ve açık olacak. İnşallah göreve geliriz. Bu da sizin oylarınıza bağlı ve bunu sizlerden rica ediyoruz. En iyi günler hepimizin olacak."