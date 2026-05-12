Burcu Köksal: Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. AK Parti'ye katılıyorum

2026-05-12T09:28+0300

Burcu Köksal AK Parti'ye katılıyor.Burcu Köksal AK Parti'ye geçecekCHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi.Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu.'CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı'Burcu Köksal tv100'e yaptığı açıklamada yaşananları ve son durumu aktardı. Bugün AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.Köksal tehdit edildiğine ilişkin iddialara yanıt olarak, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim.' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi." ifadelerini kullandı.Erdoğan ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika görüştüğünü belirten Köksal, "Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." diye konuştu.Belediye meclisinde çoğunluk kimde olacak?Köksal kendisi ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye katılacağını ve 7 belediye meclis üyesinin istifa edeceğini söyledi. Köksal böylece, Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti'ye geçeceğini belirtti.Burcu Köksal kimdir?1980 yılı Afyonkarahisar doğumlu olan Burcu Köksal, ilk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Köksal, Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başladı.Afyonkarahisar Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu ve Staj Komisyonunda görev alırken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği ve birçok çeşitli sivil toplum kuruluşunda önemli görevler üstlendi.Köksal, CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinin ardından 25, 26 ve 27. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Köksal, Çocuğa Karşı Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, Boşanmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda görev aldı.28. Dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Köksal, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri’nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilerek şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

