Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/burdur-belediyesi-iddianamesi-kabul-edildi-51-sanik-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1105772112.html
Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi
Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T19:55+0300
2026-05-15T19:55+0300
türki̇ye
burdur belediyesi
türkiye
görevi kötüye kullanmak
kamu görevi
görevi bırakma
görevi suiistimal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105771953_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_09128db2e6914cd4a956124036d77f2e.jpg
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013-2023 yılları arasında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.Sanıklar hakkında 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının 13 Temmuz’da görüleceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/manavgat-belediyesinde-yolsuzluk-ve-rusvet-davasinda-karar-cikti-1105771590.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105771953_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ca1b8d77a8da559a00f272847aa2bcfb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burdur belediyesi, türkiye, görevi kötüye kullanmak, kamu görevi, görevi bırakma, görevi suiistimal
burdur belediyesi, türkiye, görevi kötüye kullanmak, kamu görevi, görevi bırakma, görevi suiistimal

Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi

19:55 15.05.2026
© Fotoğraf : Burdur Belediyesi XBurdur Belediyesi
Burdur Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
© Fotoğraf : Burdur Belediyesi X
Abone ol
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi tamamladı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013-2023 yılları arasında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.
Sanıklar hakkında 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının 13 Temmuz’da görüleceği bildirildi.
Manavgat Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2026
TÜRKİYE
Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet davasında karar çıktı
19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала