Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi
Sputnik Türkiye
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi tamamladı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013-2023 yılları arasında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.
Sanıklar hakkında 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının 13 Temmuz’da görüleceği bildirildi.