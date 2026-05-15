https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/burdur-belediyesi-iddianamesi-kabul-edildi-51-sanik-hakkinda-hapis-cezasi-istendi-1105772112.html

Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi

Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi: 51 sanık hakkında hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T19:55+0300

2026-05-15T19:55+0300

2026-05-15T19:55+0300

türki̇ye

burdur belediyesi

türkiye

görevi kötüye kullanmak

kamu görevi

görevi bırakma

görevi suiistimal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105771953_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_09128db2e6914cd4a956124036d77f2e.jpg

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2013-2023 yılları arasında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı, belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağlandığı öne sürüldü.Sanıklar hakkında 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının 13 Temmuz’da görüleceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/manavgat-belediyesinde-yolsuzluk-ve-rusvet-davasinda-karar-cikti-1105771590.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

burdur belediyesi, türkiye, görevi kötüye kullanmak, kamu görevi, görevi bırakma, görevi suiistimal