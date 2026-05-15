https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/basvuru-yapmayanlar-8-haftalik-izinden-yararlanamayacak-ek-dogum-izni-basvurularinda-son-gun-1105760907.html

Başvuru yapmayanlar 8 haftalık izinden yararlanamayacak: Ek doğum izni başvurularında son gün

Başvuru yapmayanlar 8 haftalık izinden yararlanamayacak: Ek doğum izni başvurularında son gün

Sputnik Türkiye

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen annelerin başvuruları bugün sona eriyor. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T13:08+0300

2026-05-15T13:08+0300

2026-05-15T13:08+0300

türki̇ye

haberler

doğum izni

anne

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105474351_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_d375fe1eae44802b806cde8fdfb9c36a.png

Doğum izni süresi 24 haftaya çıkarıldı. 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün sona erecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi.Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/sozlesmeli-personelin-dogum-izni-24-haftaya-cikarildi-bakan-goktastan-aciklama-1105597549.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, doğum izni, anne