Bakan Şimşek: Vergi artışı gündemimizde yok
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonların merakla beklediği vergi konusunda açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Yeni vergi artışı yok" dedi. 15.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-15T16:54+0300
16:27 15.05.2026 (güncellendi: 16:54 15.05.2026)
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yeni vergi planı yok" açıklamasında bulunurken sözlerini "Bütçe hedefi hala erişilebilir durumda, fiyatlarda sürpriz olmayacak" şeklinde sürdürdü.
Yılın geri kalanında harcama disiplinini koruyacaklarını vurgulayan Şimşek, “İlk dört ayın verileriyle şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bütçe hedefleri hala ulaşılabilir.” dedi.
Şimşek Bloomberg'e verdiği açıklamada, yeni bir vergi çalışması olup olmadığı sorusuna, “Gündemimizde şu anda herhangi bir yeni vergi çalışmamız yok” yanıtını verdi.