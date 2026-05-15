Aynı tıp merkezi yine gündemde: Diş çekimi sonrası ölüm detayı ortaya çıktı
İstanbul'da penisilin alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrası hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar... 15.05.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul’da penisilin alerjisi olduğu belirtilmesine rağmen takılan serum sonrası hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gamze Yıldız’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yıldız’ın yaşamını yitirdiği özel tıp merkezinde, 2025 yılında da bir hastanın diş çekimi sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
İstanbul’da 29 Mart 2026 tarihinde yaşanan olayda, penisilin alerjisi olduğu belirtilen Gamze Yıldız’ın (28) serum takıldıktan kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Yıldız’ın sağlık durumuna ilişkin dikkat çeken detaylar yer aldı.
Gamze Yıldız’ın annesi Suna Doğantekin, ifadesinde “Kızıma yanlış tedavi uygulandığını düşünüyorum” dedi.
'Serumdan 10 saniye sonra yüzü morardı'
Gamze Yıldız’ı hastaneye götüren Muhammet M.K. ise olay anına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Alerjisinin olup olmadığı soruldu. O da penisiline ve başka bir ilaç türüne alerjisi olduğunu söyledi. Serumdan 10 saniye sonra yüzü morardı ve kasılmaya başladı.”
Bu ifadeler, soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici detaylardan biri oldu.
Laboratuvar teknikerinden açıklama
Olayın yaşandığı Özel Tepe Tıp Merkezi’nde laboratuvar teknikeri olarak görev yapan S.Ö. de ifadesinde uygulanan tedavi sürecini anlattı.
S.Ö., “Şikâyetini sordum; şiddetli eklem ağrısı, ateş ve halsizlik olduğunu söyledi. Kendisine ağrı kesici, ateş düşürücü, antibiyotik, vitaminlerin olduğu bir serum tedavisi uyguladım. İlk serumda herhangi bir sorun olmadı. İkinci serum başladıktan yaklaşık 10 saniye sonra kötü hissettiğini söyledi ve penisilin alerjisini dile getirdi. Bunun üzerine serumu durdurup alerji ilaçları uyguladık. Doktor müdahaleye geldi. Daha sonra 112 geldi ve entübe edildi. Gamze tıp merkezine geldiğinde herhangi bir alerjisi olduğundan bahsetmedi” dedi.
Aynı tıp merkezinde geçen yıl da ölüm yaşandı
Soruşturma sürerken, aynı tıp merkezinde geçtiğimiz yıl da benzer şekilde ölümle sonuçlanan bir olay yaşandığı ortaya çıktı.
2025 yılının ocak ayında Murat Aydın’ın, aynı merkezde diş çekimi yaptırdıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
'Kalp masajı yapılmadı' i̇ddiası
Murat Aydın’ın kız kardeşi Elif Değirmenci, yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.
“Ağabeyim kalp hastasıydı. Bu tıp merkezinde dişini çektirdikten çok kısa süre sonra kalp krizi geçirmiş. Orada müdahale edilmemiş, kalp masajı yapılmamış, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Doktorun iddiası, ağabeyimin hastalığıyla ilgili bir şey söylemediği yönünde. Ağabeyime herhangi bir belge imzalatmamış” ifadelerini kullandı.
Değirmenci ayrıca olayla ilgili oluşturulan doktor heyetinde bir doktor dışında diğer uzmanların diş çekimini yapan hekimi haklı bulduğunu belirtti.