Arakçi: Çelişkili mesajları en büyük sorun, Amerikalılara güvenmiyoruz

Hindistan'daki BRICS dışişleri bakanları toplantısında açıklamalar yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi müzakerelerde en büyük sorunun "Amerika'nın çelişkili... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T13:38+0300

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Hindistan basınına önemli açıklamalarda bulundu.Abbas Arakçi, öncelikle Hindistan hükümetine kendisine, beraberindeki heyete ve tüm delegasyonlara gösterilen sıcak misafirperverlik ile BRICS Dışişleri Bakanları toplantısının başarılı şekilde organize edilmesi nedeniyle teşekkür etti.İranlı bakan ayrıca, özellikle ABD ve İsrail tarafından İran’a dayatıldığını söylediği "saldırgan savaşın" ardından ülkesinin tutumunu anlatma fırsatı bulduğunu ifade etti.Dışişleri Bakanı, BRICS’in uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın temel ilkelerine aykırı olduğunu söylediği bu saldırıyı kınayan tutumundan büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.'Bizi en az iki kez sınadılar'Askeri bir çözüm bulunmadığını vurgulayan Arakçi, ABD’nin artık bu gerçeği anlaması gerektiğini belirterek, "Bizi en az iki kez sınadılar ve artık askeri çözüm olmadığını anladılar" dedi.'Amerikalılara güvenmiyoruz' “Amerikalılara güvenmiyoruz ve bu, her türlü diplomatik çabanın önündeki en büyük engel" ifadelerini kullanan Arakçi ekledi: ABD’nin askeri yöntemlerle hedeflerine ulaşamayacağını savunan İranlı bakan, diplomasi yolunun tercih edilmesi halinde durumun farklı olacağını söyledi. Daha önce diplomatik temasların başladığını ancak süreçte çok sayıda sorun bulunduğunu kaydetti.Arakçi’ye göre en büyük sorun, ABD’den gelen açıklama, röportaj ve siyasi tutumlar aracılığıyla iletilen çelişkili mesajlar.Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksaklıklara ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, küresel tedarik zinciri ve özellikle enerji arzı üzerinde baskı oluşturan gelişmelerin sorumlusunun İran olmadığını söyledi."Bu savaşı biz başlatmadık, sadece kendimizi savunuyoruz" diyen Arakçi, İran’ın meşru müdafaa hakkına tamamen sahip olduğunu savundu.

