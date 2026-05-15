Peskov: Putin ve Şi, ABD-Çin temaslarını da ele alacak

Putin'in Çin ziyaretinin çok yakında gerçekleşeceğini belirten Peskov, Putin ve Şi'nin ABD Başkanı Trump'ın bugün sona eren Çin temaslarını konuşma fırsatı...

2026-05-15T12:44+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çok yakında Pekin'e gitmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le bu hafta gerçekleşen ABD-Çin temaslarını ele alma fırsatı bulacağını belirttiABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temaslarının Moskova'da yakından takip edildiğini anlatan Peskov, "Bu bilgileri Çin'e gittiğimizde, deyim yerindeyse ilk ağızdan almayı umuyoruz" dedi🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴Putin'in Çin ziyaretine yönelik hazırlıklar tamamlandı, ziyaret çok yakında gerçekleşecek🔴Gündemde ikili ilişkilerin tüm boyutları yer alacak🔴Dünyanın birinci ve ikinci ekonomileri olan ABD ve Çin arasındaki diyalog, tüm ülkeler için özel bir ilgi konusu🔴Küba'daki yakıt durumu karmaşıklığını koruyor, Moskova Havana'yla bu konudaki temaslarını sürdürüyor

