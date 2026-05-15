Peskov: Putin ve Şi, ABD-Çin temaslarını da ele alacak
© Sputnik / Сергей СавостьяновRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Putin'in Çin ziyaretinin çok yakında gerçekleşeceğini belirten Peskov, Putin ve Şi'nin ABD Başkanı Trump'ın bugün sona eren Çin temaslarını konuşma fırsatı yakalayacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, çok yakında Pekin'e gitmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le bu hafta gerçekleşen ABD-Çin temaslarını ele alma fırsatı bulacağını belirtti
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temaslarının Moskova'da yakından takip edildiğini anlatan Peskov, "Bu bilgileri Çin'e gittiğimizde, deyim yerindeyse ilk ağızdan almayı umuyoruz" dedi
🗣Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Putin'in Çin ziyaretine yönelik hazırlıklar tamamlandı, ziyaret çok yakında gerçekleşecek
🔴Gündemde ikili ilişkilerin tüm boyutları yer alacak
🔴Dünyanın birinci ve ikinci ekonomileri olan ABD ve Çin arasındaki diyalog, tüm ülkeler için özel bir ilgi konusu
🔴Küba'daki yakıt durumu karmaşıklığını koruyor, Moskova Havana'yla bu konudaki temaslarını sürdürüyor
