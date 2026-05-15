https://anlatilaninotesi.com.tr/20260515/aciklama-bakandan-geldi-1-milyon-kisiyi-ilgilendiriyordu-1-ocaka-ertelenecek-1105759373.html

Açıklama Bakan'dan geldi: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyordu, 1 Ocak'a ertelenecek

Açıklama Bakan'dan geldi: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyordu, 1 Ocak'a ertelenecek

Sputnik Türkiye

SRC-Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kurye faaliyet belgesi temin süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacağı açıklandı. 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T12:28+0300

2026-05-15T12:28+0300

2026-05-15T12:28+0300

türki̇ye

kurye

abdulkadir uraloğlu

src-kurye mesleki yeterlilik belgesi

motokurye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bae7dd7da11f159b8ba3e54f8761635.jpg

Esnaf kuryelerin alması gereken ve yaklaşık 1 milyon kişiyi ilgilendiren SRC-Kurye Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kurye faaliyet belgesi temin süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacak. Açıklama Bakan Uraloğlu'ndan geldiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu SRC-Kurye Mesleki Yeterlilik Belgeszi ve Kurye Faaliyet Belgesi'nin 1 Ocak 2027 tarihine kadar temin edilebilmesine yönelik gerekli hazırlıkların yapıldığını açıkladı.Bakan Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle kurye işletmeciliği faaliyetlerinin ilk kez tanımlandığını anımsattı. NTV'nin haberine göre, düzenleme kapsamında kuryenin tanımı, kurye gönderisinin kapsamı, taşınabilecek gönderi miktarı ile kuryelerin uyması gereken usul ve esasların belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, “Kuryelerin herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunamayacağına ilişkin düzenlemeleri de yürürlüğe aldık.” dedi.Söz konusu yönetmelik değişikliği ile kuryelerin trafik güvenliğine uygun hareket etmeleri ve mesleki yeterliliklerini sağlamaları amacıyla SRC-KURYE belgesi zorunluluğu getirildiğini belirten Uraloğlu, “Bu belge için 1 yıllık geçiş süreci tanımıştık. Sektörümüzün ihtiyaçlarını da dikkate alarak SRC-KURYE mesleki yeterlilik belgesi ile Kurye Faaliyet Belgesi temin süresini 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatacağız. Söz konusu düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.103 binden fazla yetki belgesi düzenlendiKurye faaliyetlerinin hızlı şekilde kayıt altına alınabilmesi amacıyla yetki belgesi ücretlerinde yüzde 95 indirim imkanı sağlandığını da hatırlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:İstanbul ilk sıraya yerleştiEn fazla yetki belgesinin Marmara Bölgesi’nde düzenlendiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Marmara Bölgemizde 54 bin 230 adet yetki belgesi düzenlendi, bu yetki belgelerinde 55 bin 578 taşıt kayıt altına alındı.” dedi. En fazla yetki belgesinin düzenlendiği ilk 5 ilin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olduğunu belirten Uraloğlu, en az yetki belgesinin bulunduğu ilin ise Tunceli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260513/kuryelerin-sadece-2-gunu-kaldi-src-belgesi-olmayan-kontak-kapatacak-1105702709.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kurye, abdulkadir uraloğlu, src-kurye mesleki yeterlilik belgesi , motokurye