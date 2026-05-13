Kuryelerin sadece 2 günü kaldı: SRC belgesi olmayan kontak kapatacak

Türkiye'de faaliyet gösteren kuryelere yönelik SRC ve psikoteknik belgesi alma süresinin sonu geliyor. Sektör temsilcileri, SRC belgesi olmayan kuryelere ceza...

Milyonlarca kurye 2 gün sonra devreye girecek olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki değişiklikten etkilenecek. SRC ve psikoteknik belgesi alma zorunluluğu olsa da yetkili kuruluşlar tarafından kuryelerin bilgilendirilmemesi nedeniyle belge alamayan kuryeler ceza yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacak.Sektör temsilcileri 15 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 28'inci maddesinin 12'nci fıkrasında yer alan "P1 veya P2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtları süren şoförlerden, 34'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde öngörülen yükümlülük bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle aranmaz." şartlarının 2 gün sonra devreye gireceğini belirtiyor.Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde ise 34'üncü maddede şoför ve kuryelerde aranacak nitelik ve şartlar ele alınıyor ve "Bu Yönetmelik kapsamındaki taşıtları kullanan şoförlerin" cümlesi bulunuyor.Başka bir deyişle 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tüm kuryelerin SRC ve psikoteknik belgesinin olması gerekiyor.Cezası da varSRC belgesi olmadan kuryelik yapanlar polis tarafından uygulama noktasında 15 bin liranın üzerinde cezaya tabi tutulacak. SRC belgesi de yaklaşık 11 bin lira seviyesinde bulunuyor.Bir yıldır biliniyor ama uygulamaya dair soru işaretleri varAnkara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar "Bir yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi, Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Şu an eğitimini verecek kimse yok. 3-5 tane SRC kursu 25 saatlik kursun 21 saatlik teorik, 4 saatlik uygulamalı eğitim vermeden, kendilerinin yaptığı kitapçıkla SRC veriyorlar. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki yetkililere anlattım, bakanlık sınav açılmadığını, nasıl SRC belgesi verildiğini bilmediklerini söylediler. Sonrasında da kursların verdiği belgelerin doğru olduğunu ama neye göre verildiğini bilmediklerini ifade ettiler." dedi.'Polislerle karşı karşıya geleceğiz'Akpınar "Polislerle karşı karşıya geleceğiz. Bakanlık son günü bekliyor. Ankara'da kuryeler için SRC kursu verecek yer yok. Polisler çevirdiğinde psikoteknik ve SRC belgesi yoksa 15 Mayıs 2026'dan itibaren normal olarak ceza kesecek." sözlerini söyledi.'Kurye platformları belge istemiyor'Kuryelerin bağlı olarak çalıştıkları yemek ve alışveriş platformlarının zorunlu belge istemediğini belirten Akpınar "Platformlar bizden zorunlu belgeleri istemiyor. Esnaf kuryeyiz ama esnaf olduğuma dair kayıt belgesi istemiyor, P1 belgesi istemiyor, SRC, psikoteknik istemiyor. Sorumluluğun kuryede olduğunu belirtiyorlar." dedi.

