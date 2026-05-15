ABD'nin yurtdışındaki biyolaboratuvarlarına yönelik soruşturma iç siyasi hesaplaşma ürünü mü?
15:48 15.05.2026 (güncellendi: 16:20 15.05.2026)
© AP Photo / Bruna PradoPruebas de mosquitos para detectar el dengue
© AP Photo / Bruna Prado
Abone ol
30'dan fazla ülkede bulunan 120'yi aşkın biyolaboratuvara yönelik soruşturmayı değerlendiren Qiu, bunun ABD iç siyasetindeki çekişmenin bir sonucu olduğunun altını çizdi.
Çinli askeri uzman Qiu Shiqing, ABD Ulusal İstihbaratı'nın yurtdışındaki biyolaboratuvarlara yönelik planladığı soruşturmanın, ülkedeki iç siyasi mücadelenin bir parçası olduğunu belirtti.
Qui, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Ulusal İstihbaratı'nın 30'dan fazla ülkede bulunan 120'yi aşkın biyolaboratuvarı mercek altına alacağını belirtti.
Soruşturmanın kapsamı ve yoğunluğu dikkate alındığında, durumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) örneğinde olduğu gibi Demokrat Parti'ye karşı yürütülen bir hamle olabileceğini kaydeden uzman, "ABD'nin bir anda dürüst bir tavır takındığını düşünerek iyimser olmamak gerekir" ifadelerini kullandı.
Uzman ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) biyolojik silah araştırmalarından vazgeçmediği sürece insanlığın bilinmeyen hastalık salgınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Qui, Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Ulusal İstihbaratı'nın 30'dan fazla ülkede bulunan 120'yi aşkın biyolaboratuvarı mercek altına alacağını belirtti.
Soruşturmanın kapsamı ve yoğunluğu dikkate alındığında, durumun ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) örneğinde olduğu gibi Demokrat Parti'ye karşı yürütülen bir hamle olabileceğini kaydeden uzman, "ABD'nin bir anda dürüst bir tavır takındığını düşünerek iyimser olmamak gerekir" ifadelerini kullandı.
Uzman ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) biyolojik silah araştırmalarından vazgeçmediği sürece insanlığın bilinmeyen hastalık salgınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
'Biyolojik silah üretme riski bulunuyor'
Rusya'nın gerçekleştirdiği özel askeri harekat öncesinde Ukrayna'da 30'dan fazla, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) topraklarında ise toplamda 60'ı aşkın Amerikan biyolaboratuvarının bulunduğunu aktaran Qui, bu tesislerin onlarca yıldır doğrudan Pentagon tarafından finanse edildiğinin altını çizdi.
Çinli uzman, laboratuvarlarda yürütülen çalışmaların sonuçlarının, rakiplerin ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla insan ve hayvanları ortak etkileyen yeni hastalıklar temelinde yapay silahlar üretmek için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
Çinli uzman, laboratuvarlarda yürütülen çalışmaların sonuçlarının, rakiplerin ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla insan ve hayvanları ortak etkileyen yeni hastalıklar temelinde yapay silahlar üretmek için kullanılabileceğini sözlerine ekledi.
'ABD dünyaya bir özür borçlu'
Eski BM Bağımsız Uzmanı Profesör Alfred de Zayas, ABD'nin, tüm dünyaya söylediği yalanlar ve gerçekleştirdiği gizli işler nedeniyle özür dilemesi gerektiğini vurguladı.
Sputnik'e konuşan Zayas şu ifadeleri kullandı:
Sputnik'e konuşan Zayas şu ifadeleri kullandı:
ABD, Ukrayna savaşıyla ilgili tüm yalanlar, hayati bilgilerin gizlenmesi, 'Maydan' darbesinden Kırım referandumuna kadar çarpıtılan anlatılar ve Ukrayna ile dünyanın diğer yerlerindeki biyolaboratuvarların varlığının inkar edilmesi nedeniyle dünyaya bir özür borçlu.
CIA, MI6 ve Mossad'ın yanı sıra New York Times, Washington Post, CNN, BBC, FAZ, NZZ, Le Figaro gibi medya kuruluşlarının da suç ortaklığıyla gerçekliği çarpıttılar ve çarpıtmaya devam ediyorlar. İngiltere, Fransa ve Almanya hükümetleri de bu örtbas etme ve aklama faaliyetlerinin suç ortağı.