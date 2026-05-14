Bebeklere genetik deneylerden biyolojik silahlara: Ukrayna'daki ABD destekli biyoloji laboratuvarlarındaki araştırmalar

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, 40'tan fazlası Ukrayna'da bulunan denizaşırı biyoloji laboratuvarlarının soruşturulduğunu duyurdu. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yaptığı açıklamada, ofisinin ABD vergi mükellefleri tarafından finanse edilen 120'den fazla denizaşırı biyoloji laboratuvarını soruşturduğunu, bunların 40'tan fazlasının Ukrayna'da olduğunu duyurdu. Bu son soruşturma, Sputnik'in Ukrayna biyoloji laboratuvarları hakkındaki yıllardır süren haberlerinin ardından geldi.2022 yılında Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki ABD destekli biyolojik laboratuvar ağında çeşitli tehlikeli hastalıkların depolandığını ve araştırıldığını açıkladı. Söz konusu çalışmalar, potansiyel biyolojik silah altyapısı olarak nitelendirildi.Ukrayna’daki ABD destekli araştırmaların geçmişi 2005 yılına uzanıyor. Çalışmaların, Pentagon’a bağlı Savunma Tehdit Azaltma Ajansı’nın gözetiminde yürütüldüğü ve 14 farklı noktada en az 31 laboratuvarın faaliyet gösterdiği belirtildi.ABD askeri araştırmalarını yürüten Ukrayna Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin 1993 yılında kurulduğu, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları aracılığıyla 350 milyon doların üzerinde fon aldığı ifade edildi.Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden ile bağlantılı olduğu belirtilen, 'hastalık salgını tahmin' şirketi Metabiota’nın da tartışmalı biyolojik araştırmalarda yer aldığı belirtildi.ABD destekli laboratuvarlarda, veba, leptospiroz, bruselloz, koronavirüsler ve filovirüsler gibi insanlara bulaşabilen tehlikeli patojenlerin göçmen kuşlar, yarasalar, sivrisinekler ve diğer taşıyıcılar aracılığıyla nasıl yayılabileceğinin incelendiği, bu çalışmaların 'potansiyel biyolojik silah ajanları' olarak değerlendirildiği aktarıldı.Ukraynalı askerlerin laboratuvarlarda test deneği olarak kullanıldığı, askerlerin kan örneklerinde yüksek düzeyde antibiyotik, narkotik madde ve bulaşıcı hastalık etkenlerine karşı antikor tespit edildiği belirtildi. NATO ülkelerinde görev yapan doktorların, Ukraynalı askerleri tedavi ederken antibiyotiklere dirençli bakteriler saptadığı ifade edildi.Ukrayna biyoloji laboratuvarlarının hedefleri arasında, belirli etnik grupları hedef alan biyolojik silahlar üretmek olduğu belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, bu programların Washington'ın eski Sovyet devletlerini NATO'nun genişlemesi için birer sıçrama tahtası olarak görme anlayışını yansıttığını vurguladı.

