https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdli-senator-onumuzdeki-alti-ay-icinde-3-ulkedeki-rejimlerin-hepsinin-yikildigini-gorebiliriz-1103779655.html
ABD'li Senatör: Önümüzdeki altı ay içinde 3 ülkedeki rejimlerin hepsinin yıkıldığını görebiliriz
ABD'li Senatör: Önümüzdeki altı ay içinde 3 ülkedeki rejimlerin hepsinin yıkıldığını görebiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, 3 ülkede rejim değişikliği olabileceğini iddia ederek "Amerika ile dost olmak isteyen hükümetlerin gelebileceğini' söyledi. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T01:46+0300
2026-02-25T01:46+0300
2026-02-25T01:46+0300
dünya
abd
nicolas maduro
venezuela
i̇ran
küba
cnbc
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103779498_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_325e0161323dda7b43e9c732ffa0556e.jpg
ABD Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, Venezuela, Küba ve İran'daki hükümetlerin önümüzdeki altı ay içinde ABD'ye dost rejimlerle değiştirilebileceğini iddia etti.Cruz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Cruz, durumun 'binlerce farklı şekilde' ters gidebileceği konusunda uyararak, "Ama eğer bu gerçekleşirse, bu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşanan en büyük jeopolitik değişim olur" dedi.Neler olmuştu?İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programı konusunda yakın zamanda iki tur müzakere gerçekleştirdi. Sonuncusu 17 Şubat'ta Umman arabuluculuğuyla Cenevre'de yapıldı. Bu arada Trump, Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için İran'a sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi düşündüğünü söylerken, ABD'nin bölgeye 150'den fazla uçak transfer ettiği bildirilmişti.3 Ocak'ta ABD, Venezuela'ya büyük bir saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladı ve New York'a götürdü. Trump, başkanlık çiftinin 'uyuşturucu terörizmi'ne karışmak ve ABD de dahil olmak üzere tehdit oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.29 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve Küba'nın ABD ulusal güvenliğine yönelik oluşturduğu iddia edilen tehdidi gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/israil-medyasi-abdnin-12-adet-f22-savas-ucagi-israilde-1103777577.html
venezuela
i̇ran
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103779498_2:0:913:683_1920x0_80_0_0_15e0f7a96bd7081dfe2ca3d9ae71d9c0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, nicolas maduro, venezuela, i̇ran, küba, cnbc
abd, nicolas maduro, venezuela, i̇ran, küba, cnbc
ABD'li Senatör: Önümüzdeki altı ay içinde 3 ülkedeki rejimlerin hepsinin yıkıldığını görebiliriz
ABD Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, 3 ülkede rejim değişikliği olabileceğini iddia ederek "Amerika ile dost olmak isteyen hükümetlerin gelebileceğini' söyledi.
ABD Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, Venezuela, Küba ve İran'daki hükümetlerin önümüzdeki altı ay içinde ABD'ye dost rejimlerle değiştirilebileceğini iddia etti.
Cruz, CNBC'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda öyle bir noktadayız ki, önümüzdeki altı ay içinde İran, Venezuela ve Küba'daki rejimlerin hepsinin yıkıldığını ve yerlerine Amerika ile dost olmak isteyen hükümetlerin geldiğini gerçekçi bir şekilde görebiliriz"
Cruz, durumun 'binlerce farklı şekilde' ters gidebileceği konusunda uyararak, "Ama eğer bu gerçekleşirse, bu Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana yaşanan en büyük jeopolitik değişim olur" dedi.
İran ve ABD, Tahran'ın nükleer programı konusunda yakın zamanda iki tur müzakere gerçekleştirdi. Sonuncusu 17 Şubat'ta Umman arabuluculuğuyla Cenevre'de yapıldı. Bu arada Trump, Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için İran'a sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi düşündüğünü söylerken, ABD'nin bölgeye 150'den fazla uçak transfer ettiği bildirilmişti.
3 Ocak'ta ABD, Venezuela'ya büyük bir saldırı düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakaladı ve New York'a götürdü. Trump, başkanlık çiftinin 'uyuşturucu terörizmi'ne karışmak ve ABD de dahil olmak üzere tehdit oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağını söyledi.
29 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya petrol tedarik eden ülkelerden yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama yetkisi veren bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve Küba'nın ABD ulusal güvenliğine yönelik oluşturduğu iddia edilen tehdidi gerekçe göstererek olağanüstü hal ilan etti.