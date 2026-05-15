ABD: İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altında tutuyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD ve İsrail saldırılarının İran’ın askeri kapasitesine ağır darbe vurduğunu savundu. Cooper’a göre... 15.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-15T11:18+0300

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde yaptığı açıklamada, İran’ın askeri kapasitesinin ABD ve İsrail saldırıları sonrası ciddi şekilde zayıfladığını ancak Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürdüğünü söyledi.ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson ile birlikte senatörlerin karşısına çıkan Cooper, İran’ın silah üretim tesislerine yönelik 1450’den fazla saldırı düzenlendiğini belirtti. Cooper, bu operasyonlarla İran’ın balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayi altyapısının yüzde 85’inden fazlasının zarar gördüğünü ya da imha edildiğini öne sürdü.Cooper, İran donanmasının yeniden inşasının “bir nesil” sürebileceğini ileri sürerken, füze ve İHA üretim kapasitesinin toparlanmasının da yıllar alacağını savundu.İran, Hürmüz Boğazı'ndaki etkisini koruyorBuna rağmen İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki etkisini koruduğunu belirten Cooper, Tahran yönetiminin ticari gemi trafiğini tamamen durdurma kapasitesinin azaldığını ancak tehditlerinin küresel ticaret ve sigorta sektörlerinde hala ciddi yankı bulduğunu söyledi.ABD’li komutan, İran’ın yaklaşık 8 bin deniz mayınından oluşan envanterinin yüzde 90’ından fazlasının imha edildiğini ve bunların boğaza yerleştirilmesinin önlendiğini iddia etti. Ancak İran’ın halen gemileri tehdit edebilecek belirli askeri imkanlara sahip olduğunu da kabul etti.Senatörlerin sorularını yanıtlayan Cooper, ABD’nin gerekmesi halinde Hürmüz Boğazı’nı askeri yöntemlerle yeniden açabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi ancak bunun siyasi karar vericilere bağlı olduğunu vurguladı.Öte yandan Cooper, geçen hafta yaşanan karşılıklı saldırılara rağmen 7 Nisan’da ilan edilen ateşkesin hala yürürlükte olduğunu belirtti. ABD birliklerinin bölgeden ne zaman çekileceğine ilişkin ise net bir takvim paylaşmadı.Senato’da savaşın hukuki zemini tartışıldıOturumda Demokrat senatörler, Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırılarının hukuki dayanağını da gündeme taşıdı. Virginia Senatörü Tim Kaine, Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Ofisi’nin, Donald Trump’ın İran’a saldırı yetkisini savunan görüşünü Senato ile paylaşmadığını belirterek yönetimi eleştirdi.Kaine, “1,5 trilyon dolarlık bütçeyi onaylamamız isteniyor ancak savaşın hukuki gerekçesini görmemize izin verilmiyor. Eğer bunu paylaşmıyorlarsa neyi saklıyorlar?” dedi.ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, ABD-İsrail-İran çatışmasının maliyetinin geçen aya göre 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseldiğini Kongre üyelerine bildirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

