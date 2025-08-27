https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/dugunde-rastgele-ates-actilar-damadi-vurdular-supheli-yenge-gozaltinda--1098863124.html

Düğünde rastgele ateş açtılar, damadı vurdular: Şüpheli yenge gözaltında

Giresun'da düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

maganda kurşunu

giresun

Düğünde havaya ateş açılması sonucu vurulan damat hayatını kaybetti. Tetiği çektiği iddia edilen yengesi ise gözaltına alındı. Giresun Şebinkarahisar'da meydana gelen olayda, düğün töreninin ardından damat ve gelini uğurlarken silahla rastgele ateş açıldı. 23 yaşındaki damat Ali K. yaralandı. Damat hastanede öldüİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti. Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türki̇ye

giresun

maganda kurşunu, giresun