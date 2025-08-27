Türkiye
Düğünde rastgele ateş açtılar, damadı vurdular: Şüpheli yenge gözaltında
Düğünde rastgele ateş açtılar, damadı vurdular: Şüpheli yenge gözaltında
Giresun'da düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı. 27.08.2025, Sputnik Türkiye
Düğünde havaya ateş açılması sonucu vurulan damat hayatını kaybetti. Tetiği çektiği iddia edilen yengesi ise gözaltına alındı. Giresun Şebinkarahisar'da meydana gelen olayda, düğün töreninin ardından damat ve gelini uğurlarken silahla rastgele ateş açıldı. 23 yaşındaki damat Ali K. yaralandı. Damat hastanede öldüİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti. Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düğünde rastgele ateş açtılar, damadı vurdular: Şüpheli yenge gözaltında

12:03 27.08.2025
Giresun'da düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat hayatını kaybetti. Damadın yengesi gözaltına alındı.
Düğünde havaya ateş açılması sonucu vurulan damat hayatını kaybetti. Tetiği çektiği iddia edilen yengesi ise gözaltına alındı.
Giresun Şebinkarahisar'da meydana gelen olayda, düğün töreninin ardından damat ve gelini uğurlarken silahla rastgele ateş açıldı. 23 yaşındaki damat Ali K. yaralandı.

Damat hastanede öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti. Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu. Bakan Tunç, burada gazetecilere açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Trafikte yol kesene 3 yıl ve havaya ateş açana 5 yıl hapis cezası uygulanacak
23 Ağustos, 16:50
