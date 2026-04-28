Önce Ağrı sonra Bingöl, Muş ve Malatya: Peş peşe meydana gelen depremler büyük depremin habercisi mi?

Sputnik Türkiye

Doğu Anadolu’da peş peşe depremler meydana geldi. Peki bu depremler yeni büyük bir depremin habercisi mi? Uzman isimler art arda meydana elen depremleri... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T09:40+0300

Doğu Anadolu’da kısa aralıklarla meydana gelen depremler, bölgede artan sismik hareketliliğe ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Doğu'da deprem sayısında artış26 Nisan saat 08.00’de Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı gün saat 19.48’de Muş’un Bulanık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.Dün ise Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 15.41’de peş peşe 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Öte yandan, 22 Nisan’da Ağrı’nın Patnos ilçesinde de 4.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.'Bölge uzun süredir hareketli'Prof. Dr. Süleyman Pampal, Doğu Anadolu’daki sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bölgenin uzun süredir hareketli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Pampal, kırılma sürecinin aslında 2020 yılında başladığını hatırlattı.2020’de Sivrice ile Pütürge arasında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin, Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde önemli bir kırılma yarattığını belirten Prof. Dr. Pampal, söz konusu depremin Elazığ’da ciddi şekilde hissedildiğini ve o dönem bu sarsıntının ardından enerjinin güneye doğru transfer olabileceği uyarısında bulunduklarını ifade etti.Bu kapsamda o dönem için Hatay çevresindeki segmentlerin kırılma ihtimalinin gündeme geldiğini belirten uzman isim, yine o günlerde sürecin Ölü Deniz Fayı’na kadar uzanabilecek büyük bir deprem riskine işaret ettiğini söylediklerini hatırlattı.Büyük bir depremin mi habercisi?Hürriyet'e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal, son günlerde bölgede meydana gelen sarsıntılara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Pampal, yaşanan depremlerin Yedisu Fayı’nın hareketliliğine işaret edebileceğini belirterek, “Bunlar bana Yedisu depreminin ayak sesleri gibi geliyor. Bölge, Yedisu’nun çevresi konumunda. Muş’taki depremler biraz doğuda kalsa da doğrudan fay hattı üzerinde gerçekleşen bir sarsıntı da yaşandı” dedi.Son üç gün içinde meydana gelen depremlerin kendisini tedirgin ettiğini ifade eden Pampal, bu hareketliliğin daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini dile getirdi. Depremin ne zaman olacağına dair kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığını vurgulayan Pampal, riskli bölgelere de dikkat çekti.Pampal’a göre Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane Yedisu Fayı’na en yakın iller arasında yer alırken; Bingöl, Erzurum, Malatya ve Elazığ da riskin hissedilebileceği diğer yerleşimler arasında bulunuyor. Bazı bölgelerin fay hattına oldukça yakın olduğunun altını çizen Pampal, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.‘Yedisu Fayı beni korkutuyor'“Beni en çok korkutan Yedisu Fayı’nın kırılma ihtimali” diyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu önemli bilgilerin altını çizdi:‘Malatya ve Ovacık fayı aktif'Geçtiğimiz şubat ayında Malatya’nın Pütürge ilçesi sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Dün de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde önce 3,9 sonra da 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Prof. Dr. Süleyman Pampal, Malatya’daki depremlerin de dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizerek, eğer Yedisu Fayı’nda büyük bir deprem olursa Malatya’nın da ağır yara alabileceğine dikkat çekti.Malatya’nın bölgede yaşanabilecek depremlerden etkilenebilecek bir alanda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Malatya ve Ovacık fayları, bölgede en aktif faylar arasında yer alıyor. Ancak bu fayların ne zaman deprem üreteceğini kesin olarak söylemek mümkün değil. Asıl endişe kaynağımız Yedisu Fayı” dedi.

