Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/zaharovadan-zelenskiye-alayci-tavsiye-rusyayi-durdurmak-icin-yermakin-falcisina-basvursun-1105715867.html
Zaharova'dan Zelenskiy'e alaycı tavsiye: Rusya’yı durdurmak için Yermak'ın ‘falcısına’ başvursun
Zaharova'dan Zelenskiy'e alaycı tavsiye: Rusya’yı durdurmak için Yermak'ın ‘falcısına’ başvursun
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin Rus saldırılarını durdurmak için eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T00:01+0300
2026-05-14T00:01+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir zelenskiy
andrey yermak
falcı
yuriy uşakov
kvn
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_acdab174b86c354baf37cee122e44a55.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Rus saldırılarına yönelik şikayetlerini Telegram kanalı üzerinden yaptığı bir paylaşımla alaya aldı.Zaharova, Zelenskiy'nin Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine "izin verdiğini" öne sürdüğü 'kararına' atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:Geçen hafta Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine “izin verdiğini” öne süren kararını “palyaçoluk” olarak nitelendirmiş, bunun Zelenskiy’in geçmişte Komedi Kulübü (KVN) programına katıldığı dönemleri hatırlattığını söylemişti.Ukrayna’da yayınlanan Hromadske gazetesi ise, savcılık açıklamasına dayanarak, Yermak'ın, devlet görevlerine yapılacak atamalar konusunda bir “falcı” ile yazıştığını, adayların doğum tarihlerinin bu kişiye gönderildiğini yazmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/ukraynada-zelenskiy-ofisinin-eski-baskani-kara-para-aklamakla-suclaniyor-1105671140.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090483_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b0799e025eb99bb0fc63acc4b6f769a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, andrey yermak, falcı, yuriy uşakov, kvn, telegram
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, andrey yermak, falcı, yuriy uşakov, kvn, telegram

Zaharova'dan Zelenskiy'e alaycı tavsiye: Rusya’yı durdurmak için Yermak'ın ‘falcısına’ başvursun

00:01 14.05.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin Rus saldırılarını durdurmak için eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın yolsuzluk davaları için ‘büyü yaptırdığı’ iddia edilen falcısından yardım istemesini önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Rus saldırılarına yönelik şikayetlerini Telegram kanalı üzerinden yaptığı bir paylaşımla alaya aldı.
Zaharova, Zelenskiy'nin Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine "izin verdiğini" öne sürdüğü 'kararına' atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
Madem öyle, saldırıları da yasaklayan bir kararname çıkarsın. Moskova’daki geçit törenine ‘izin verdiğine’ göre, saldırıları da aynı başarıyla ‘iptal edebilir’. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele kurumlarına büyü yaptırmak için tutulan Yermak’ın ‘falcısı’ da artık serbest, biraz ‘şamanlık’ yapabilir.
Geçen hafta Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine “izin verdiğini” öne süren kararını “palyaçoluk” olarak nitelendirmiş, bunun Zelenskiy’in geçmişte Komedi Kulübü (KVN) programına katıldığı dönemleri hatırlattığını söylemişti.
Ukrayna’da yayınlanan Hromadske gazetesi ise, savcılık açıklamasına dayanarak, Yermak'ın, devlet görevlerine yapılacak atamalar konusunda bir “falcı” ile yazıştığını, adayların doğum tarihlerinin bu kişiye gönderildiğini yazmıştı.
Eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
DÜNYA
Ukrayna’da Zelenskiy ofisinin eski başkanı kara para aklamakla suçlanıyor
12 Mayıs, 14:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала