Zaharova'dan Zelenskiy'e alaycı tavsiye: Rusya’yı durdurmak için Yermak'ın ‘falcısına’ başvursun

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin Rus saldırılarını durdurmak için eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın...

2026-05-14T00:01+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Rus saldırılarına yönelik şikayetlerini Telegram kanalı üzerinden yaptığı bir paylaşımla alaya aldı.Zaharova, Zelenskiy'nin Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine "izin verdiğini" öne sürdüğü 'kararına' atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:Geçen hafta Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine “izin verdiğini” öne süren kararını “palyaçoluk” olarak nitelendirmiş, bunun Zelenskiy’in geçmişte Komedi Kulübü (KVN) programına katıldığı dönemleri hatırlattığını söylemişti.Ukrayna’da yayınlanan Hromadske gazetesi ise, savcılık açıklamasına dayanarak, Yermak'ın, devlet görevlerine yapılacak atamalar konusunda bir “falcı” ile yazıştığını, adayların doğum tarihlerinin bu kişiye gönderildiğini yazmıştı.

