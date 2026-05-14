Zaharova'dan Zelenskiy'e alaycı tavsiye: Rusya’yı durdurmak için Yermak'ın ‘falcısına’ başvursun
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin Rus saldırılarını durdurmak için eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy'nin Rus saldırılarını durdurmak için eski Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın yolsuzluk davaları için ‘büyü yaptırdığı’ iddia edilen falcısından yardım istemesini önerdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin Rus saldırılarına yönelik şikayetlerini Telegram kanalı üzerinden yaptığı bir paylaşımla alaya aldı.
Zaharova, Zelenskiy'nin Moskova'daki Zafer Günü geçit törenine "izin verdiğini" öne sürdüğü 'kararına' atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
Madem öyle, saldırıları da yasaklayan bir kararname çıkarsın. Moskova’daki geçit törenine ‘izin verdiğine’ göre, saldırıları da aynı başarıyla ‘iptal edebilir’. Ayrıca, yolsuzlukla mücadele kurumlarına büyü yaptırmak için tutulan Yermak’ın ‘falcısı’ da artık serbest, biraz ‘şamanlık’ yapabilir.
Geçen hafta Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Zelenskiy’in 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenine “izin verdiğini” öne süren kararını “palyaçoluk” olarak nitelendirmiş, bunun Zelenskiy’in geçmişte Komedi Kulübü (KVN) programına katıldığı dönemleri hatırlattığını söylemişti.
Ukrayna’da yayınlanan Hromadske gazetesi ise, savcılık açıklamasına dayanarak, Yermak'ın, devlet görevlerine yapılacak atamalar konusunda bir “falcı” ile yazıştığını, adayların doğum tarihlerinin bu kişiye gönderildiğini yazmıştı.