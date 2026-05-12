Ukrayna’da Zelenskiy ofisinin eski başkanı kara para aklamakla suçlanıyor

Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Zelenskiy ofisinin eski başkanı Yermak’a suçlama yöneltildiğini açıkladı. 12.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-12T14:08+0300

andrey yermak

vladimir zelenskiy

ukrayna

kiev

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

Ukrayna Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP), Vladimir Zelenskiy ofisinin eski başkanı Andrey Yermak’ın, Kiev yakınlarında lüks konut inşaatı sırasında kara para aklama suçundan yargılanacağını duyurdu.Bugün erken saatlerde Ukrayna medyası, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın (SAP) Andrey Yermak’a yönelik soruşturma yürüttüğünü bildirmişti.Andrey Yermak’a yöneltilen suçlamalar hakkında bilinenler:▪NABU ve SAP, Kiev yakınlarında lüks konut inşaatı sırasında 10.5 milyon doların aklanmasına karışan organize bir grubu ortaya çıkardı.▪Suçlama, organize bir grup tarafından veya büyük ölçekte suç yoluyla elde edilen mülkün aklanmasıyla ilgili madde kapsamında yapıldı.▪Bu maddeye göre mala el koyma ile birlikte 8 ila 15 yıl hapis cezası öngörülüyor.▪NABU’ya göre, 2020 yılında özel konut inşaat projesi başlatıldı ve soruşturmaya göre bu projede çeşitli takma adları olan bir kişi yer aldı, soruşturma bu kişiyi Yermak olarak tanımlıyor.▪NABU, inşaatın 2021 ile 2025 yılları arasında gerçekleştiğini ve çatışmaların başlamasından sonra durmadığını, aksine yoğunlaştığını belirtiyor.▪Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi, Kiev yakınlarındaki arsalara ve gayrimenkullere el koydu.▪Yermak, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Ukrayna medyasına yorum yapmayı reddetti.▪Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Yermak'a yöneltilen suçlamaların Zelenskiy'nin Washington'dan gelen önceki sinyalleri görmezden gelme girişimlerinin bir sonucu olduğunu belirtti.‘Zelenskiy, lüks konut inşaatı ile ilgili ceza davasında sanık olabilir’Ukrayna haber sitesi Strana.ua’nın haberine göre Vladimir Zelenskiy, Kiev yakınlarındaki lüks konut inşaatı ile ilgili cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalabilir.Habere göre, Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), yasadışı inşaatı sipariş eden müşterilerin eski Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, iş insanı Timur Mindiç ve eski Başbakan Yardımcısı Aleksey Çernışev’in yanı sıra adı açıklanmayan bir kişi daha olduğunu bildirdi.Çernışev’in, Mart 2022'de ‘şefinin’ talimatını gerekçe göstererek, evlerin inşaatının hızlandırılmasını talep ettiğine dikkat çekilen haberde, bu durumda tek ‘şefin’ ancak Zelenskiy’in olabileceği belirtildi. Gazetecilere göre, Zelenskiy görevinden ayrılır ayrılmaz hakkındaki tüm dosyalar devreye alınabilecek.

