Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yasadisi-bahiste-genis-capli-operasyon-rasim-ozan-kutahyali-gozaltina-alindi-1105722183.html
Yasadışı bahiste geniş çaplı operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Yasadışı bahiste geniş çaplı operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 200 kişi için gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T09:13+0300
2026-05-14T09:20+0300
türki̇ye
rasim ozan kütahyalı
adana
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103108/42/1031084246_0:24:1025:600_1920x0_80_0_0_0e3d11ae2e68eface1e29298adf5299b.jpg
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması" kapsamında düzenlenen operasyonlarda televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındığı açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in operasyona ilişkin açıklaması:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/33-ilde-yasa-disi-bahis-operasyonu-bakan-gurlekten-ilk-aciklama-1105653131.html
türki̇ye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103108/42/1031084246_96:0:927:623_1920x0_80_0_0_a5724c1b7d171e09afab77c0743098e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rasim ozan kütahyalı, adana
rasim ozan kütahyalı, adana

Yasadışı bahiste geniş çaplı operasyon: Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

09:13 14.05.2026 (güncellendi: 09:20 14.05.2026)
© AA / ArşivRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 200 kişi için gözaltı kararı verildi. Edinilen bilgiye göre gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması" kapsamında düzenlenen operasyonlarda televizyon yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındığı açıklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in operasyona ilişkin açıklaması:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
TÜRKİYE
33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Bakan Gürlek'ten ilk açıklama
11 Mayıs, 19:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала