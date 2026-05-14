Yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen kadın yaralandı
Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen turist kadın yaralandı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
fethiye
yamaç paraşütü
jandarma arama kurtarma (jak)
Fethiye Babadağ'da yamaç paraşütü yaparken kayalık alana düşen turist kadın yaralandı. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. 1700 metreden tekli atlayış yaptıÖlüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli (single) atlayış yapan turist kadın, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sarp arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, yaralı yamaç paraşütü pilotuna ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile güçlükle ambulansa taşınan Olga M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
1700 metreden tekli atlayış yaptı

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli (single) atlayış yapan turist kadın, havalandıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Sarp arazide titiz bir çalışma yürüten ekipler, yaralı yamaç paraşütü pilotuna ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedye ile güçlükle ambulansa taşınan Olga M, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fethiye yamaç paraşütü kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı
26 Ekim 2025, 17:58
