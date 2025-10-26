https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/fethiyede-yamac-parasutu-kazasi-1-olu-1-yarali-1100488984.html

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşütü kazasında yabancı uyruklu bir yolcu hayatını kaybederken, pilot yaralandı. 26.10.2025, Sputnik Türkiye

Babadağ pistinden kalkan yamaç paraşütüyle uçuş yapan pilot Mustafa Gökhan Toygar ve yolcusu Mark Daniel, bin 200 metre rakımda kayalık alana düştü.İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, Mark Daniel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.Kazazedelerin sarp ve kayalık araziden çıkarılması için Jandarma helikopteri bölgeye sevk edildi. Alandan alınan pilot ve ceset, Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

