https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/yag-aldirma-ameliyati-sonrasinda-hayatini-kaybetmisti-sorusturma-baslatildi--1105727606.html
Yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı
Yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Aydın'da 59 yaşındaki adamın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T11:40+0300
2026-05-14T11:40+0300
2026-05-14T11:40+0300
sağlik
estetik operasyon
yağ aldırma
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9f4e224cb8c0b81dd73f6a72da008dda.jpg
Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede yapılan yağ aldırma operasyonu sonrasında hayatını kaybetti. Şenkal'ın ölümüyle ilgili özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Doktor ve hastane hakkında soruşturma başlatıldıEfeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/brezilyali-fenomen-kadinin-istanbulda-estetik-operasyonda-oldugu-iddiasi-esi-hastaneyi-sucladi-1097159081.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101489/16/1014891697_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f6f82fd0c154bd93c23de25114e5e8f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
estetik operasyon, yağ aldırma, hayatını kaybetti
estetik operasyon, yağ aldırma, hayatını kaybetti
Yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı
Aydın'da 59 yaşındaki adamın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede yapılan yağ aldırma operasyonu sonrasında hayatını kaybetti. Şenkal'ın ölümüyle ilgili özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
Doktor ve hastane hakkında soruşturma başlatıldı
Efeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.
Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.