Yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmişti: Soruşturma başlatıldı

Aydın'da 59 yaşındaki adamın özel bir hastanede yapılan yağ aldırma ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye

Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel bir hastanede yapılan yağ aldırma operasyonu sonrasında hayatını kaybetti. Şenkal'ın ölümüyle ilgili özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Doktor ve hastane hakkında soruşturma başlatıldıEfeler ilçesindeki özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı geçiren Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, operasyonun ardından durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Birol Şenkal'ın ölümüne ilişkin özel hastane ve operasyonu gerçekleştiren doktor hakkında soruşturma başlattı.Müdürlük ayrıca konuyla ilgili Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

