https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/brezilyali-fenomen-kadinin-istanbulda-estetik-operasyonda-oldugu-iddiasi-esi-hastaneyi-sucladi-1097159081.html

Brezilyalı fenomen kadının İstanbul'da estetik operasyonda öldüğü iddiası: Eşi hastaneyi suçladı

Brezilyalı fenomen kadının İstanbul'da estetik operasyonda öldüğü iddiası: Eşi hastaneyi suçladı

Sputnik Türkiye

Reklam anlaşması ve balayı için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni kadın, geçirdiği estetik operasyon sonucunda hayatını kaybetti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:25+0300

2025-06-19T14:25+0300

2025-06-19T14:25+0300

yaşam

sosyal medya fenomeni

estetik operasyon

yağ aldırma

hayatını kaybetti

dava

şikayet

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Sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini'nin İstanbul'da geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kadının eşi Mozambikli sanatçı ve sosyal medya fenomeni DeHermes adıyla tanınan eşi Elgar Sueia hastaneden şikayetçi oldu. Yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptıEkol TV'nin haberine göre, mayıs ayında evlenen çift hem iş birliği hem tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Influencer olan Ana Bárbara, estetik operasyon araştırmaları sonrası İstanbul’daki bir hastane ile yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı. 15 Haziran'da rutin testler için hastaneye giden genç kadın iddialara göre planlanan tarihten iki gün önce tıbbı hazırlıklar tamamlanmadan ameliyata alındı. Eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok şekilde alındığını söyleyen Elgar Sueia, ameliyat sonrasında eşinin kalbinin yavaşladığını ve hayatını kaybettiğini anlattı. Elgar Sueia, şimdi eşinin ölümüne neden olan ihmallerin peşine düşerek şikayetçi oldu. Hastane açıklama yaptı: Beklenmedik bir komplikasyon geliştiAna Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneden konu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Hastane açıklamasında, "Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyona nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüstasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tusa Hastanesi olarak tüm hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık sorunlarında yanında ve destek olmaya devam edeceğiz." denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/estetik-operasyon-sonrasi-olen-sosyal-medya-fenomeni-nese-ozkanin-mezari-acildi-otopsi-yapilacak-1092015061.html

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sosyal medya fenomeni, estetik operasyon, yağ aldırma, hayatını kaybetti, dava, şikayet