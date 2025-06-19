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Brezilyalı fenomen kadının İstanbul'da estetik operasyonda öldüğü iddiası: Eşi hastaneyi suçladı
Brezilyalı fenomen kadının İstanbul'da estetik operasyonda öldüğü iddiası: Eşi hastaneyi suçladı
Sputnik Türkiye
Reklam anlaşması ve balayı için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni kadın, geçirdiği estetik operasyon sonucunda hayatını kaybetti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:25+0300
2025-06-19T14:25+0300
yaşam
sosyal medya fenomeni
estetik operasyon
yağ aldırma
hayatını kaybetti
dava
şikayet
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Sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini'nin İstanbul'da geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kadının eşi Mozambikli sanatçı ve sosyal medya fenomeni DeHermes adıyla tanınan eşi Elgar Sueia hastaneden şikayetçi oldu. Yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptıEkol TV'nin haberine göre, mayıs ayında evlenen çift hem iş birliği hem tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Influencer olan Ana Bárbara, estetik operasyon araştırmaları sonrası İstanbul’daki bir hastane ile yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı. 15 Haziran'da rutin testler için hastaneye giden genç kadın iddialara göre planlanan tarihten iki gün önce tıbbı hazırlıklar tamamlanmadan ameliyata alındı. Eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok şekilde alındığını söyleyen Elgar Sueia, ameliyat sonrasında eşinin kalbinin yavaşladığını ve hayatını kaybettiğini anlattı. Elgar Sueia, şimdi eşinin ölümüne neden olan ihmallerin peşine düşerek şikayetçi oldu. Hastane açıklama yaptı: Beklenmedik bir komplikasyon geliştiAna Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneden konu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Hastane açıklamasında, "Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyona nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüstasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tusa Hastanesi olarak tüm hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık sorunlarında yanında ve destek olmaya devam edeceğiz." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/estetik-operasyon-sonrasi-olen-sosyal-medya-fenomeni-nese-ozkanin-mezari-acildi-otopsi-yapilacak-1092015061.html
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sosyal medya fenomeni, estetik operasyon, yağ aldırma, hayatını kaybetti, dava, şikayet
sosyal medya fenomeni, estetik operasyon, yağ aldırma, hayatını kaybetti, dava, şikayet

Brezilyalı fenomen kadının İstanbul'da estetik operasyonda öldüğü iddiası: Eşi hastaneyi suçladı

14:25 19.06.2025
Ana Bárbara Buhr Buldrini sosyal medya
Ana Bárbara Buhr Buldrini sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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Reklam anlaşması ve balayı için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni kadın, geçirdiği estetik operasyon sonucunda hayatını kaybetti.
Sosyal medya fenomeni Ana Bárbara Buhr Buldrini'nin İstanbul'da geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybettiği iddia edildi. Genç kadının eşi Mozambikli sanatçı ve sosyal medya fenomeni DeHermes adıyla tanınan eşi Elgar Sueia hastaneden şikayetçi oldu.
Ana Bárbara Buhr Buldrini sosyal medya
Ana Bárbara Buhr Buldrini sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
Ana Bárbara Buhr Buldrini sosyal medya

Yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı

Ekol TV'nin haberine göre, mayıs ayında evlenen çift hem iş birliği hem tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Influencer olan Ana Bárbara, estetik operasyon araştırmaları sonrası İstanbul’daki bir hastane ile yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı. 15 Haziran'da rutin testler için hastaneye giden genç kadın iddialara göre planlanan tarihten iki gün önce tıbbı hazırlıklar tamamlanmadan ameliyata alındı. Eşinin aç girmesi gereken ameliyata tok şekilde alındığını söyleyen Elgar Sueia, ameliyat sonrasında eşinin kalbinin yavaşladığını ve hayatını kaybettiğini anlattı.
Elgar Sueia, şimdi eşinin ölümüne neden olan ihmallerin peşine düşerek şikayetçi oldu.

Hastane açıklama yaptı: Beklenmedik bir komplikasyon gelişti

Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneden konu ile ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Hastane açıklamasında, "Uyanma sırasında hastamızda ani ve beklenmeyen bir komplikasyon gelişmiş ve ventriküler fibrilasyona nedeniyle arrest yaşamış, ekstübe edilmeden 1 saat 30 dakika ameliyathane koşullarında uzman anestezi ekibimiz tarafından resüstasyon yapılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere karşın hasta geri döndürülememiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Vefatın kesin nedeninin tespiti amacıyla yasal süreç başlatılmıştır. Süreç, ilgili resmi makamlarla tam bir iş birliği içinde ve şeffaflıkla yürütülmektedir. Ölüm nedeni ile ilgili tatmin edici açıklamanın otopsi sonucu ile netleşeceğini umuyor değerli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tusa Hastanesi olarak tüm hasta ve hasta yakınlarımızın sağlık sorunlarında yanında ve destek olmaya devam edeceğiz." denildi.
Neşe Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Estetik operasyon sonrası ölen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı: Otopsi yapılacak
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