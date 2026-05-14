Vance: İran'la görüşmelerde ilerleme kaydettik
Trump'ın İran'dan gelen son öneriyi reddetmesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerleme kaydettiğini ve İslamabad'daki görüşmelerden bu yana daha fazla kazanım elde edildiğini söyledi.
Vance gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bence ilerleme kaydediyoruz. Pakistan'da bir miktar ilerleme kaydettiğimizi düşünmüştüm, ancak o zamandan beri daha da fazla ilerleme kaydettik."
Ayrıca Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olan çatışmayı çözmek için Washington'ı diplomatik bir yola soktuğunu ve kendisinin de diplomasiye odaklandığını belirtti.