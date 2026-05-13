İran Güvenlik Konseyi: Rusya, dünyanın orman kanunlarına dönmesine izin vermeyecek
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri, Rusya'nın ABD ve İsrail'in saldırgan tutumuna karşı kararlı pozisyonunun, "dünyanın hukukun... 13.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-13T22:54+0300
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri, Rusya’nın ABD ve İsrail’in saldırgan tutumuna karşı kararlı pozisyonunun, “dünyanın hukukun işlemediği bir ormana dönüşmesine izin vermeyeceğini” gösterdiğini söyledi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Bageri, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksandr Venediktov ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri toplantısı marjında yaptığı görüşmede, Moskova'nın ABD ve İsrail saldırganlığına karşı tutumunun, dünyanın "orman kanunlarına" teslim edilmeyeceğini gösterdiğini belirtti.
Bageri, "Amerikalıların uluslararası arenadaki eylemleri, dünyayı hukukun olmadığı bir tür orman kanunları alanına çevirmeyi amaçladıklarını gösterdi. Rusya’nın, ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı sergilediği kararlı duruş, uluslararası hukuka dayanarak dünyanın orman kanunlarına dönmesine izin vermeyeceğini pratikte kanıtladı" ifadelerini kullandı.