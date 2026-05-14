Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/ukrayna-ihalari-zaporojye-nukleer-guc-santrali-sahasini-vurdu-2-personel-yaralandi-1105747478.html
Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali sahasını vurdu: 2 personel yaralandı
Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali sahasını vurdu: 2 personel yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınındaki bölgeye düzenlediği saldırıda santral çalışanı iki kişinin... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T22:43+0300
2026-05-14T22:43+0300
ukrayna kri̇zi̇
zaporojye nükleer güç santrali
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_0:7:816:466_1920x0_80_0_0_2126a88fd1665c97a36961685766aca0.png
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 100 metre yakınındaki bölgeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında santral çalışanı iki kişi yaralandı. Santral yönetimi, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini açıkladı.Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Santrali’ne bitişik bölgeye düzenlenen saldırı sonucunda, santral çevre duvarına 100 metre mesafede, görevleri kapsamında araçla hareket halindeki iki çalışan yaralandı” denildi.Ukrayna ordusunun bölgeye çok sayıda İHA saldırısı düzenlediği, bu nedenle yaralıların tahliyesinin zorlaştığı belirtildi.Zaporojye Nükleer Güç Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının ambulansı kasıtlı olarak yaralılara yaklaştırmadığını belirtti. Yaşina ayrıca, santralin güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve personelin görev yerlerinde bulunduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kieve-ait-ihalar-ukraynali-askerleri-vurdu-1105672085.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/03/1105460882_94:0:723:472_1920x0_80_0_0_6a5a0179ed2b09e6ced508f3d2040eb6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı
zaporojye nükleer güç santrali, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı

Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali sahasını vurdu: 2 personel yaralandı

22:43 14.05.2026
© SputnikZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınındaki bölgeye düzenlediği saldırıda santral çalışanı iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 100 metre yakınındaki bölgeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında santral çalışanı iki kişi yaralandı. Santral yönetimi, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini açıkladı.
Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Santrali’ne bitişik bölgeye düzenlenen saldırı sonucunda, santral çevre duvarına 100 metre mesafede, görevleri kapsamında araçla hareket halindeki iki çalışan yaralandı” denildi.
Ukrayna ordusunun bölgeye çok sayıda İHA saldırısı düzenlediği, bu nedenle yaralıların tahliyesinin zorlaştığı belirtildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının ambulansı kasıtlı olarak yaralılara yaklaştırmadığını belirtti. Yaşina ayrıca, santralin güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve personelin görev yerlerinde bulunduğunu kaydetti.
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kiev'e ait İHA'lar Ukraynalı askerleri vurdu
12 Mayıs, 14:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала