Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali sahasını vurdu: 2 personel yaralandı
Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınındaki bölgeye düzenlediği saldırıda santral çalışanı iki kişinin... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T22:43+0300
Ukrayna İHA’ları Zaporojye Nükleer Güç Santrali sahasını vurdu: 2 personel yaralandı
Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali yakınındaki bölgeye düzenlediği saldırıda santral çalışanı iki kişinin yaralandığı bildirildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin 100 metre yakınındaki bölgeye düzenlenen insansız hava aracı saldırısında santral çalışanı iki kişi yaralandı. Santral yönetimi, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini açıkladı.
Açıklamada, “Zaporojye Nükleer Santrali’ne bitişik bölgeye düzenlenen saldırı sonucunda, santral çevre duvarına 100 metre mesafede, görevleri kapsamında araçla hareket halindeki iki çalışan yaralandı” denildi.
Ukrayna ordusunun bölgeye çok sayıda İHA saldırısı düzenlediği, bu nedenle yaralıların tahliyesinin zorlaştığı belirtildi.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının ambulansı kasıtlı olarak yaralılara yaklaştırmadığını belirtti. Yaşina ayrıca, santralin güvenli işletme koşullarının ihlal edilmediğini, radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve personelin görev yerlerinde bulunduğunu kaydetti.