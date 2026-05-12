Kiev'e ait İHA'lar Ukraynalı askerleri vurdu
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised BrigadeUkraynalı askerler
Ukrayna ordusundaki koordinasyon eksikliğini gözler önüne süren yeni vaka sonucunda, Sumi Bölgesi'nde Psel Nehri'ni geçmeye çalışan askerler dost ateşiyle öldürüldü.
Ukrayna ordusuna ait İHA'lar, Psel Nehri'ni geçmeye çalışan kendi taarruz birliklerini hedef alarak imha etti.
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynağı, Psel Nehri'ni geçmek için başarısız bir girişimde bulunan Ukrayna taarruz gruplarının nehrin karşı kıyısına geçtikten sonra kendi İHA operatörlerinin hedefi olduğunu söyledi.
Rus Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgeye silahsız bir şekilde ulaşan askerlerin, Ukrayna’ya ait FPV İHA'ları tarafından vurulduğunu belirten kaynak, "Düşmanın FPV İHA operatörleri, nehri geçen ve Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgede silahsız bulunan kendi askerlerini öldürdü" ifadelerini kullandı.
'Ateşkes defalarca ihlal edildi'
Rus kaynak ayrıca, Ukrayna tarafının Sumi Bölgesi'nde ateşkes rejimini defalarca ihlal ettiğini anlattı.
Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ifade eden kaynak, nehir hattındaki çatışmalarda yaşanan söz konusu 'dost ateşi' vakasının Ukraynalı birlikler arasındaki koordinasyon eksikliğini gösterdiğini vurguladı.
