Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kieve-ait-ihalar-ukraynali-askerleri-vurdu-1105672085.html
Kiev'e ait İHA'lar Ukraynalı askerleri vurdu
Kiev'e ait İHA'lar Ukraynalı askerleri vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusundaki koordinasyon eksikliğini gözler önüne süren yeni vaka sonucunda, Sumi Bölgesi'nde Psel Nehri'ni geçmeye çalışan askerler dost ateşiyle... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T14:36+0300
2026-05-12T14:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
sumi bölgesi
sputnik
dost ateşi
ukrayna ordusu
ateşkes
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_f23204ff286e305cf42a9e65248b2fd8.jpg
Ukrayna ordusuna ait İHA'lar, Psel Nehri'ni geçmeye çalışan kendi taarruz birliklerini hedef alarak imha etti.Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynağı, Psel Nehri'ni geçmek için başarısız bir girişimde bulunan Ukrayna taarruz gruplarının nehrin karşı kıyısına geçtikten sonra kendi İHA operatörlerinin hedefi olduğunu söyledi.Rus Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgeye silahsız bir şekilde ulaşan askerlerin, Ukrayna’ya ait FPV İHA'ları tarafından vurulduğunu belirten kaynak, "Düşmanın FPV İHA operatörleri, nehri geçen ve Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgede silahsız bulunan kendi askerlerini öldürdü" ifadelerini kullandı.'Ateşkes defalarca ihlal edildi'Rus kaynak ayrıca, Ukrayna tarafının Sumi Bölgesi'nde ateşkes rejimini defalarca ihlal ettiğini anlattı.Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ifade eden kaynak, nehir hattındaki çatışmalarda yaşanan söz konusu 'dost ateşi' vakasının Ukraynalı birlikler arasındaki koordinasyon eksikliğini gösterdiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/kremlin-zelenskiy-gereken-karari-aldiginda-ozel-askeri-harekat-biter-1105667502.html
ukrayna
kiev
sumi bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/08/1094317946_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_30dfe6877204dd01cee55cbd6b5acfac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, kiev, sumi bölgesi, sputnik, dost ateşi, ukrayna ordusu, ateşkes
ukrayna, kiev, sumi bölgesi, sputnik, dost ateşi, ukrayna ordusu, ateşkes

Kiev'e ait İHA'lar Ukraynalı askerleri vurdu

14:36 12.05.2026
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised BrigadeUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
© Fotoğraf : Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Abone ol
Ukrayna ordusundaki koordinasyon eksikliğini gözler önüne süren yeni vaka sonucunda, Sumi Bölgesi'nde Psel Nehri'ni geçmeye çalışan askerler dost ateşiyle öldürüldü.
Ukrayna ordusuna ait İHA'lar, Psel Nehri'ni geçmeye çalışan kendi taarruz birliklerini hedef alarak imha etti.

Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynağı, Psel Nehri'ni geçmek için başarısız bir girişimde bulunan Ukrayna taarruz gruplarının nehrin karşı kıyısına geçtikten sonra kendi İHA operatörlerinin hedefi olduğunu söyledi.

Rus Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgeye silahsız bir şekilde ulaşan askerlerin, Ukrayna’ya ait FPV İHA'ları tarafından vurulduğunu belirten kaynak, "Düşmanın FPV İHA operatörleri, nehri geçen ve Kuzey Askeri Grubu'nun kontrolündeki bölgede silahsız bulunan kendi askerlerini öldürdü" ifadelerini kullandı.

'Ateşkes defalarca ihlal edildi'

Rus kaynak ayrıca, Ukrayna tarafının Sumi Bölgesi'nde ateşkes rejimini defalarca ihlal ettiğini anlattı.

Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğü ifade eden kaynak, nehir hattındaki çatışmalarda yaşanan söz konusu 'dost ateşi' vakasının Ukraynalı birlikler arasındaki koordinasyon eksikliğini gösterdiğini vurguladı.
Moskova, Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Zelenskiy gereken kararı aldığında özel askeri harekat biter
12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала