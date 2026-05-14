Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/trumpin-projesi-mahkemelik-oldu-miamideki-arazi-devri-icin-dava-acildi-1105742507.html
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
Sputnik Türkiye
Miami’de bir grup yerel sakin, Donald Trump’ın başkanlık kütüphanesi projesi için tahsis edilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T18:45+0300
2026-05-14T18:45+0300
dünya
abd
donald trump
ron desantis
florida
miami
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4669a1c9a2933210c91506b7576864b7.jpg
ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın planlanan başkanlık kütüphanesi projesi yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Miami’de bir grup sakin, proje için verilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.Davada, daha önce Miami Dade Koleji'ne ait olan yaklaşık üç dönümlük kıyı arazisinin Florida Valisi Ron DeSantis tarafından Trump’ın kullanımına verildiği iddia edildi. Davacılar, bu durumun ABD Anayasası’nda yer alan ve görevdeki başkanların kişisel çıkar elde etmesini yasaklayan maddeye aykırı olduğunu savundu.Davanın, Washington merkezli Anayasal Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından açıldığı belirtildi.Otel ve dev heykel planı tartışma yarattıProjeye ilişkin planların mart ayında ortaya çıktığı aktarıldı. Miami’deki tarihi Özgürlük Kulesi yakınında yapılması planlanan projede büyük bir otel, dev Trump heykeli ve Katar tarafından hediye edilen Boeing uçağın sergileneceği alanın yer aldığı belirtildi.Trump’ın daha önce proje için "Büyük ihtimalle otel olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Davacılar ise söz konusu arazinin artık üniversite öğrencileri ve Miami halkı için kullanılamayacağını savundu.Arazi devri daha önce de yargıya taşınmıştıArazi devrinin daha önce de dava konusu olduğu belirtildi. Önceki davada, Miami Dade Koleji yönetiminin kamuya açık tartışma yapılmadan araziyi eyalete devretme kararı aldığı öne sürülmüştü. Üniversite yönetiminin daha sonra yeniden oylama yaptığı ve arazi devrini oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı ile Florida Valisi Ron DeSantis’in ofisinin konu hakkında henüz açıklama yapmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-hazine-bakani-bessent-cinin-hurmuz-bogazinin-acik-kalmasinda-daha-fazla-cikari-var-1105740965.html
florida
miami
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c1886bbe6739805e5f3839ee43073b56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, ron desantis, florida, miami, washington
abd, donald trump, ron desantis, florida, miami, washington

Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı

18:45 14.05.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
Abone ol
Miami’de bir grup yerel sakin, Donald Trump’ın başkanlık kütüphanesi projesi için tahsis edilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek dava açtı. Davada projenin Trump’a kişisel kazanç sağlayacağı iddia edildi.
ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın planlanan başkanlık kütüphanesi projesi yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Miami’de bir grup sakin, proje için verilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Davada, daha önce Miami Dade Koleji'ne ait olan yaklaşık üç dönümlük kıyı arazisinin Florida Valisi Ron DeSantis tarafından Trump’ın kullanımına verildiği iddia edildi. Davacılar, bu durumun ABD Anayasası’nda yer alan ve görevdeki başkanların kişisel çıkar elde etmesini yasaklayan maddeye aykırı olduğunu savundu.
Davanın, Washington merkezli Anayasal Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından açıldığı belirtildi.

Otel ve dev heykel planı tartışma yarattı

Projeye ilişkin planların mart ayında ortaya çıktığı aktarıldı. Miami’deki tarihi Özgürlük Kulesi yakınında yapılması planlanan projede büyük bir otel, dev Trump heykeli ve Katar tarafından hediye edilen Boeing uçağın sergileneceği alanın yer aldığı belirtildi.
Trump’ın daha önce proje için "Büyük ihtimalle otel olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Davacılar ise söz konusu arazinin artık üniversite öğrencileri ve Miami halkı için kullanılamayacağını savundu.

Arazi devri daha önce de yargıya taşınmıştı

Arazi devrinin daha önce de dava konusu olduğu belirtildi. Önceki davada, Miami Dade Koleji yönetiminin kamuya açık tartışma yapılmadan araziyi eyalete devretme kararı aldığı öne sürülmüştü. Üniversite yönetiminin daha sonra yeniden oylama yaptığı ve arazi devrini oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.
Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı ile Florida Valisi Ron DeSantis’in ofisinin konu hakkında henüz açıklama yapmadığı bildirildi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
DÜNYA
ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin’in Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasında daha fazla çıkarı var
17:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала