https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/trumpin-projesi-mahkemelik-oldu-miamideki-arazi-devri-icin-dava-acildi-1105742507.html
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
Sputnik Türkiye
Miami’de bir grup yerel sakin, Donald Trump’ın başkanlık kütüphanesi projesi için tahsis edilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T18:45+0300
2026-05-14T18:45+0300
2026-05-14T18:45+0300
dünya
abd
donald trump
ron desantis
florida
miami
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4669a1c9a2933210c91506b7576864b7.jpg
ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın planlanan başkanlık kütüphanesi projesi yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Miami’de bir grup sakin, proje için verilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.Davada, daha önce Miami Dade Koleji'ne ait olan yaklaşık üç dönümlük kıyı arazisinin Florida Valisi Ron DeSantis tarafından Trump’ın kullanımına verildiği iddia edildi. Davacılar, bu durumun ABD Anayasası’nda yer alan ve görevdeki başkanların kişisel çıkar elde etmesini yasaklayan maddeye aykırı olduğunu savundu.Davanın, Washington merkezli Anayasal Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından açıldığı belirtildi.Otel ve dev heykel planı tartışma yarattıProjeye ilişkin planların mart ayında ortaya çıktığı aktarıldı. Miami’deki tarihi Özgürlük Kulesi yakınında yapılması planlanan projede büyük bir otel, dev Trump heykeli ve Katar tarafından hediye edilen Boeing uçağın sergileneceği alanın yer aldığı belirtildi.Trump’ın daha önce proje için "Büyük ihtimalle otel olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Davacılar ise söz konusu arazinin artık üniversite öğrencileri ve Miami halkı için kullanılamayacağını savundu.Arazi devri daha önce de yargıya taşınmıştıArazi devrinin daha önce de dava konusu olduğu belirtildi. Önceki davada, Miami Dade Koleji yönetiminin kamuya açık tartışma yapılmadan araziyi eyalete devretme kararı aldığı öne sürülmüştü. Üniversite yönetiminin daha sonra yeniden oylama yaptığı ve arazi devrini oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı ile Florida Valisi Ron DeSantis’in ofisinin konu hakkında henüz açıklama yapmadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-hazine-bakani-bessent-cinin-hurmuz-bogazinin-acik-kalmasinda-daha-fazla-cikari-var-1105740965.html
florida
miami
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0c/1105667338_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c1886bbe6739805e5f3839ee43073b56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, ron desantis, florida, miami, washington
abd, donald trump, ron desantis, florida, miami, washington
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
Miami’de bir grup yerel sakin, Donald Trump’ın başkanlık kütüphanesi projesi için tahsis edilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek dava açtı. Davada projenin Trump’a kişisel kazanç sağlayacağı iddia edildi.
ABD’nin Florida eyaletinde Donald Trump’ın planlanan başkanlık kütüphanesi projesi yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Miami’de bir grup sakin, proje için verilen kıyı arazisinin yasa dışı şekilde devredildiğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Davada, daha önce Miami Dade Koleji'ne ait olan yaklaşık üç dönümlük kıyı arazisinin Florida Valisi Ron DeSantis tarafından Trump’ın kullanımına verildiği iddia edildi. Davacılar, bu durumun ABD Anayasası’nda yer alan ve görevdeki başkanların kişisel çıkar elde etmesini yasaklayan maddeye aykırı olduğunu savundu.
Davanın, Washington merkezli Anayasal Hesap Verebilirlik Merkezi tarafından açıldığı belirtildi.
Otel ve dev heykel planı tartışma yarattı
Projeye ilişkin planların mart ayında ortaya çıktığı aktarıldı. Miami’deki tarihi Özgürlük Kulesi yakınında yapılması planlanan projede büyük bir otel, dev Trump heykeli ve Katar tarafından hediye edilen Boeing uçağın sergileneceği alanın yer aldığı belirtildi.
Trump’ın daha önce proje için "Büyük ihtimalle otel olacak" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Davacılar ise söz konusu arazinin artık üniversite öğrencileri ve Miami halkı için kullanılamayacağını savundu.
Arazi devri daha önce de yargıya taşınmıştı
Arazi devrinin daha önce de dava konusu olduğu belirtildi. Önceki davada, Miami Dade Koleji yönetiminin kamuya açık tartışma yapılmadan araziyi eyalete devretme kararı aldığı öne sürülmüştü. Üniversite yönetiminin daha sonra yeniden oylama yaptığı ve arazi devrini oy birliğiyle kabul ettiği aktarıldı.
Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı ile Florida Valisi Ron DeSantis’in ofisinin konu hakkında henüz açıklama yapmadığı bildirildi.