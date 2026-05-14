ABD Hazine Bakanı Bessent: Çin’in Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasında daha fazla çıkarı var

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hürmüz Boğazı’ndaki krizden Çin’in ABD’den daha fazla etkileneceğini belirterek, Pekin yönetiminin İran üzerinde etkisini... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T17:22+0300

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsrail ile İran arasında başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti kapsamında Pekin’de bulunan Bessent, CNBC’ye verdiği röportajda, Çin’in Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasında ABD’den daha fazla ekonomik çıkarı olduğunu söyledi.Bessent, “Çin’in Hürmüz Boğazı’nın açılmasında ABD’den daha fazla çıkarı var. İran liderliği üzerinde etkisi olan herkesin perde arkasında devreye gireceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.ABD - Çin arasında yeni ekonomik mekanizmalar gündemdeBessent, Trump’ın ziyareti öncesinde Güney Kore’de Çinli yetkililerle yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerine de değindi.ABD ile Çin arasında daha hassas ticaret başlıklarının ele alınması için “Ticaret Kurulu” kurulmasının tartışıldığını belirten Bessent, yatırım ilişkileri için de benzer yapıda bir “Yatırım Kurulu” oluşturulmasının gündemde olduğunu açıkladı.Yapay zeka mesajıABD Hazine Bakanı ayrıca iki ülke arasında yapay zeka alanında işbirliği protokolü imzalanabileceğini söyledi.Bessent, ABD’nin yapay zeka teknolojilerinde üstün konumda olduğunu savunarak, “Çinlilerle yapay zeka konusunda bu kadar sağlıklı görüşmeler yapabilmemizin nedeni bizim bu teknolojide önde olmamız” dedi.Tayvan mesajıÇin tarafının görüşmelerde Tayvan konusundaki kırmızı çizgilerini vurguladığını belirten Bessent, Trump’ın bu konuda şimdilik temkinli davrandığını söyledi.Bessent, “Trump hassasiyetleri anlıyor. Onun müzakere tarzını bilenler bunun nedenini anlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

