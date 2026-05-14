Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/trump-si-cinping-irana-askeri-ekipman-vermeyecegini-soyledi-1105743164.html
Trump: Şi Cinping, İran’a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi
Trump: Şi Cinping, İran’a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisine Çin’in İran’a askeri ekipman sağlamayacağını söylediğini açıkladı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T19:32+0300
2026-05-14T19:32+0300
dünya
i̇ran
abd
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105734908_0:1:549:310_1920x0_80_0_0_b34e03102ef3014912e3f7331e4bde41.png
Çin ziyareti hakkında konuşan Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu.Şi Cinping hakkında Trump, “İran'a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi. Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün söyledi” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, “Aynı zamanda İran'dan çok fazla petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi” dedi.Trump, Şi’nin kendisine “Herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem yardımcı olmak isterim” dediğini aktararak, Çin liderinin Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/trumpin-projesi-mahkemelik-oldu-miamideki-arazi-devri-icin-dava-acildi-1105742507.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105734908_18:0:535:388_1920x0_80_0_0_a4427b210ec7a2c35030b94ef8227759.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump
i̇ran, abd, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump

Trump: Şi Cinping, İran’a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi

19:32 14.05.2026
© AP Photo / Kenny HolstonABD Başkanı Donald Trump-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ABD Başkanı Donald Trump-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Kenny Holston
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisine Çin’in İran’a askeri ekipman sağlamayacağını söylediğini açıkladı.
Çin ziyareti hakkında konuşan Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu.
Şi Cinping hakkında Trump, “İran'a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi. Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün söyledi” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, “Aynı zamanda İran'dan çok fazla petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi” dedi.
Trump, Şi’nin kendisine “Herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem yardımcı olmak isterim” dediğini aktararak, Çin liderinin Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini ifade etti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2026
DÜNYA
Trump'ın projesi mahkemelik oldu: Miami’deki arazi devri için dava açıldı
18:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала