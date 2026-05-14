Trump: Şi Cinping, İran’a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in kendisine Çin’in İran’a askeri ekipman sağlamayacağını söylediğini açıkladı. 14.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-14T19:32+0300
Çin ziyareti hakkında konuşan Donald Trump, ABD basınına açıklamalarda bulundu.
Şi Cinping hakkında Trump, “İran'a askeri ekipman vermeyeceğini söyledi. Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün söyledi” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, “Aynı zamanda İran'dan çok fazla petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi” dedi.
Trump, Şi’nin kendisine “Herhangi bir şekilde yardımcı olabilirsem yardımcı olmak isterim” dediğini aktararak, Çin liderinin Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini ifade etti.