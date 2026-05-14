Trump Pekin'de: Resmi törende açıklama yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump, resmi karşılama töreni düzenlenirken, Şi iki ülke arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha ağır bastığını vurguladı. Trump ise Şi’yi 'harika bir lider' olarak nitelendirerek Çin ile ABD ilişkilerinin 'her zamankinden daha iyi olacağını' söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeler, Pekin'deki Halk Büyük Salonu'nda başladı. Görüşmelerden önce, Tiananmen Meydanı'nda ABD lideri için onur kıtası ve askeri bando eşliğinde resmi bir karşılama töreni düzenlendi.
Trump ile yaptığı ilk görüşmede Şi, Çin ve ABD'nin ortak çıkarlarının aralarındaki farklılıklardan daha ağır bastığını söyledi:
Çin-ABD ilişkilerinin istiktatı dünya için iyi bir şey. Her zaman Çin ve ABD arasındaki ortak çıkarların farklılıklardan daha ağır bastığına inandım. Çin ve ABD, düşman değil, ortak başarı ve refah peşinde koşan ortaklar olmalıdır. 2026'yı Çin-ABD ilişkilerinde tarihi bir yıl ve dönüm noktası yapalım. ABD Başkanı ile önemli konularda görüş alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum
Trump ise basına kapalı ikili görüşme öncesi Şi'yi 'harika bir lider' şeklinde nitelendirerekşunları söyledi:
Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememden hoşlanmıyorlar ama yine de söylüyorum çünkü bu doğru. Ben sadece doğruyu söylüyorum. Ne zaman bir sorun yaşasak, çok hızlı bir şekilde çözdük ve birlikte harika bir geleceğimiz olacak. ABD'li iş adamları bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar ve ticaret yapmayı ve iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorlar ve bu, bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak. Sizinle birlikte olmak bir onur. Sizinle dost olmak bir onur ve Çin ile ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak.