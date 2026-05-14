Trump Pekin'de: Resmi törende açıklama yapıldı

Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememden hoşlanmıyorlar ama yine de söylüyorum çünkü bu doğru. Ben sadece doğruyu söylüyorum. Ne zaman bir sorun yaşasak, çok hızlı bir şekilde çözdük ve birlikte harika bir geleceğimiz olacak. ABD'li iş adamları bugün size ve Çin'e saygılarını sunmak için buradalar ve ticaret yapmayı ve iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorlar ve bu, bizim tarafımızdan tamamen karşılıklı olacak. Sizinle birlikte olmak bir onur. Sizinle dost olmak bir onur ve Çin ile ABD arasındaki ilişki her zamankinden daha iyi olacak.