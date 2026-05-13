Trump, Çin'in başkenti Pekin'e iniş yaptı: Şi ile görüşme takvimi nasıl?

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için Pekin'e ulaştı. Trump'ın yanında Elon Musk'ın da olduğu görülürken, ziyarete çok sayıda... 13.05.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşme için ziyaret başlarken, ABD başkanlık uçağı Air Force One uçağı Çin'in başkentine yeni indi.Çin ve ABD liderleri, Trump'ın 2017'den bu yana Çin'e yaptığı ilk ziyaret kapsamında perşembe ve cuma günleri bir araya gelecekler. İki ülke arasındaki ticaret gerilimiABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari sorunlar da ziyarette ele alınacak.ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin gümrük vergisi artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları, diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti.İki ülke heyetleri, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimini çözmek için çeşitli ülkelerde müzakereler yürütmüştü.Müzakerelerde karşılıklı tarife artışlarını 90 günlük periyotlarla iki kez askıya alan taraflar, beşinci tur müzakerelerin sonunda ekonomik anlaşmazlıkların çözümüne dair geçici mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Trump'ın yanında teknoloji patronları da varABD Başkanı, Pekin'de Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in de aralarında bulunduğu ulusal güvenlik ve ekonomi ekibi üyeleriyle birlikte seyahat etti. Bu isimler Air Force One uçağıyla seyahat ederken, Hazine Bakanı Scott Bessent ise liderler düzeyindeki görüşmeler öncesinde Çinli mevkidaşıyla ticaret görüşmeleri yaptığı Güney Kore'nin Seul kentinden geliyor. Ayrıca, Apple'dan Tim Cook, Tesla'dan Elon Musk, Boeing'den Kelly Ortberg, Trump'ın ilk yönetiminde görev yapmış Meta'dan Dina Powell McCormick'in yanı sıra Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm ve Visa'dan yöneticiler de dahil olmak üzere bir düzineden fazla üst düzey iş insanı da bu seyahate katılıyor.

