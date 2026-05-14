https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/trump-cin-devlet-baskani-siyi-beyaz-saraya-davet-etti-1105736266.html

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi Beyaz Saray'a davet etti

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi Beyaz Saray'a davet etti

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 9 yılın ardından Çin'e ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de düzenlenen akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 24 Eylül'de... 14.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-14T14:49+0300

2026-05-14T14:49+0300

2026-05-14T14:50+0300

dünya

abd

çin

donald trump

şi cinping

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0e/1105720811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44fcd76b658c1e18ab157da3aef61c19.jpg

Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pekin’de düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan’ı 24 Eylül’de Beyaz Saray’a davet ettiğini duyurdu.Trump, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin “çok olumlu ve verimli” geçtiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin dünya tarihindeki en önemli ilişkilerden biri haline geldiğini söyledi.'Çok özel bir ilişki'ABD ile Çin arasındaki bağların ticaret ve karşılıklı saygı temelinde uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden Trump, iki ülke halkının birçok ortak noktaya sahip olduğunu vurguladı. Şi ve eşini Beyaz Saray’da ağırlamaktan onur duyacağını söyleyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin “çok özel” olduğunu belirtti.Şi: İki ülke ortak olmalıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Çin ile ABD’nin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Şi, “Çin ulusunun yeniden canlanması ile ABD’yi yeniden büyük yapma hedefi birlikte ilerleyebilir” ifadelerini kullanarak, iki ülkenin birbirinin başarısına katkı sağlayabileceğini belirtti.Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu söyleyen Şi, “Her iki ülke işbirliğinden kazanç sağlar, çatışmadan ise zarar görür. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalıdır” dedi.'İlişkiler doğru yönde ilerlemeli'Şi ayrıca karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının önemine dikkat çekerek, işbirliğinin ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlemesinin anahtarı olduğunu ifade etti.Çin lideri, iki ülkenin “tarihi sorumluluk” taşıdığını belirterek, Çin-ABD ilişkilerinin doğru yönde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260514/abd-ve-cin-arasinda-dev-cip-uzlasisi-1105736097.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, donald trump, şi cinping