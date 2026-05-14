Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi Beyaz Saray'a davet etti
Yaklaşık 9 yılın ardından Çin'e ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de düzenlenen akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 24 Eylül'de... 14.05.2026, Sputnik Türkiye
Yaklaşık 9 yılın ardından Çin'e ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'de düzenlenen akşam yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
Donald Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pekin’de düzenlenen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan’ı 24 Eylül’de Beyaz Saray’a davet ettiğini duyurdu.
Trump, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerin “çok olumlu ve verimli” geçtiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin dünya tarihindeki en önemli ilişkilerden biri haline geldiğini söyledi.
ABD ile Çin arasındaki bağların ticaret ve karşılıklı saygı temelinde uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden Trump, iki ülke halkının birçok ortak noktaya sahip olduğunu vurguladı. Şi ve eşini Beyaz Saray’da ağırlamaktan onur duyacağını söyleyen Trump, iki ülke arasındaki ilişkinin “çok özel” olduğunu belirtti.
Şi: İki ülke ortak olmalı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Çin ile ABD’nin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Şi, “Çin ulusunun yeniden canlanması ile ABD’yi yeniden büyük yapma hedefi birlikte ilerleyebilir” ifadelerini kullanarak, iki ülkenin birbirinin başarısına katkı sağlayabileceğini belirtti.
Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki önemli ikili ilişkilerden biri olduğunu söyleyen Şi, “Her iki ülke işbirliğinden kazanç sağlar, çatışmadan ise zarar görür. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalıdır” dedi.
'İlişkiler doğru yönde ilerlemeli'
Şi ayrıca karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının önemine dikkat çekerek, işbirliğinin ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlemesinin anahtarı olduğunu ifade etti.
Çin lideri, iki ülkenin “tarihi sorumluluk” taşıdığını belirterek, Çin-ABD ilişkilerinin doğru yönde ilerletilmesi gerektiğini söyledi.