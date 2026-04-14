Mısır ve kestane satarken fenomen olan 'yakışıklı' Alper Temel'in kazandığı iddia edilen para gündem oldu

İstanbul Karaköy'de mısır ve kestane satarken 'yakışıklılığı' ile turistlerin ilgisini çeken ve kısa sürede fenomen olan Alper Yılmaz'ın açtığı canlı... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

yaşam

karaköy

tiktok

sosyal medya

yakışıklı kestaneci

kestaneci alper temel

İstanbul Karaköy'de seyyar tezgahta mısır ve kestane satışı yaparken bir anda turistlerin 'yakışıklılığıyla' ilgisi çeken Alper Temel sosyal medya fenomeni haline geldi. Temel'in sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla 1 milyon lira gelir elde ettiği iddia edilince gündem olduTuristlerin ilgisi büyükKaraköy’de tezgah başında çalıştığı sırada kaydedilen görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Temel, özellikle yabancı turistlerin ilgisi sayesinde kısa sürede fenomen hale geldi. Paylaşımların milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından “yakışıklı mısırcı” olarak anılmaya başlandı. Genç fenomenin ünü kısa sürede yurt dışına da taşındı. Birçok ülkeden gelen turistlerin Temel’i görmek amacıyla Karaköy’e geldiği belirtildi. Bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar ise sosyal medyada geniş yankı buldu.1 milyon lira kazandığı iddiası gündem oldu Artan popülaritenin ardından TikTok platformunda canlı yayınlar açmaya başlayan Temel’in, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştığı görüldü. Yayınların özellikle kadın kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü ve izleyici sayısının anlık on binlere ulaştığı ifade edildi. Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyelerin miktarı dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği, tek bir yayından elde edilen gelirin ise yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı ileri sürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/sosyal-medya-fenomeni-mika-raun-can-hakkinda-sorusturma-tamamlandi-1104924025.html

